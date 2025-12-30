Singurul supermarket care va fi deschis până la ora 19 pe 31 decembrie. Programul complet al magazinelor

La fel ca în perioada Crăciunului, marile supermarketuri funcționează după un program diferit și de Revelion. În data de 31 decembrie, majoritatea magazinelor mari se închid la ora 18:00, însă există și un supermarket care va fi deschis până la ora 19. Este sigurul. Vezi mai jos programul complet al magazinelor.

În perioada sărbătorilor de iarnă, magazinele și supermarketurile funcționează după un program special. Înainte de Crăciun, dar și înainte de Revelion programul este unul prelungit pentru ca toți clienții să apuce să își facă toate cumpărăturile. Chiar și cei mai întârziați au șansa să achiziționeze tot ce au pe listă.

Singurul supermarket care va fi deschis până la ora 19 pe 31 decembrie

Pentru cei mai întârziați, care aleargă după cumpărături până în ultimul moment, Mega Image vine cu un program prelungit în ziua de 31 decembrie. În ultima zi din an magazinele Mega Image o să fie deschise până la ora 19:00.

Program Mega Image

31 decembrie: 07:00-19:00

1 ianuarie: închis

2 ianuarie: 09:00-19:00

Pentru comenzile online, în zilele de 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026 nu vor fi preluate comenzi și nu vor fi făcute livrări.

Programul complet al magazinelor

Marile lanțuri de retail alimentar au, ca în fiecare an, program special de Sărbători. În perioada 31 decembrie – 2 decembrie unele vor fi închise parțial sau total.

Program LIDL

30 decembrie – 07:00 – 22:00

31 decembrie – 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026 – închis

2 ianuarie – 10:00 – 18:00

3 ianuarie – începând cu ziua de sâmbătă magazinele Lidl vor reveni la programul normal de funcționare.

Program Kaufland

30 decembrie 2025 – magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 07:00, cu ore de închidere cuprinse între 22:00 și 23:00, în funcție de locație. Magazinul Kaufland Sibiu Mall are un program corelat cu cel centrului comercial.

31 decembrie 2025 – majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00. Magazinul din Sibiu Mall se aliniază la programul centrului comercial.

1 ianuarie 2026 – închis

2 ianuarie 2026 – 09:00 – 18:00, cu excepția magazinului Kaufland Sibiu Mall, care respectă programul centrului comercial.

Programul Carrefour

Hipermarket:

30 decembrie – 07:00 – 23:00

31 decembrie – 07:00 – 18:00

1 ianuarie – închis

Market:

30 decembrie – 07:00 – 22:00

31 decembrie – 07:00 – 18:00

1 ianuarie – închis

Express:

29 – 30 decembrie – 07:00 – 22:00

31 decembrie – 07:00 – 18:00

1 ianuarie – închis

