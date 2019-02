Soacra își desființează nora în divorțul dintre bossul de la „Cetățenie” și soție: „Să-i fie rușine cu R mare!”

După ce Andrei Tinu, președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) s-a hotărât să-și încheie socotelile cu fosta parteneră de viață și a intentat acțiunea de divorț, femeia cu care a fost căsătorit patru ani și cu care are doi copii a deschis, la rândul ei, o altă acțiune prin care cere desfacerea căsătoriei. Motivele sunt legate de infidelități și de neînțelegerile cu soacra mare. Emilia Iucinu își pune nora la punct, după ce aceasta a acuzat-o că a concediat bona ca să oprească ea banii. (VEZI AICI: Bossul de la ”Cetățenie” & soția și-au deschis… două procese de divorț în paralel)

„El a mai iertat-o o dată și au zis c-o iau de la început, el a prins-o pe ea tot la fel dacă nu mai mult. Dar erau mai la început și… ea a fost plecată în toată căsnicia asta mai mult de jumătate. Jumătate a fost gravidă, jumătate a fost lăuză și pe urmă a plecat iar. E păcat că aceste lucruri se întâmplă, se întâmplă public, ele vor rămâne. Eu sper să mențin un echilibru între ea și copii„, a declarat Emilia, mama lui Andrei Tinu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

„Să-i fie rușine! Nu se poate așa ceva”

După ce Alberta Tinu și-a acuzat soacra că a concediat bona angajată să stea cu cei doi copii ca să primească ea banii, femeia dezminte tot.

„Să-i fie rușine, cu R mare, deci, nu, n-am crezut c-o să se ajungă până aici. Deci, nu am crezut. Ea nu știe ce înseamnă pantofior, body, detergent. Nu știe ce înseamnă nimic. Eu am mesaje de la mama ei, iar bona a fost aici. Eu aveam nevoie de banii cui… ai bonei care îi plătea 15 milioane? Din banii pe care ea îi lua de la stat pentru băiețel. La fată nu a avut nicio bonă. Bona 24 din 24 am fost eu. Eu am primit după incidentul de la Viena o mie de lei. Mi-a spus, vezi că ți-am trimis o mie de lei, există aceste mesaje. Pentru ce? Păi, poate ai nevoie… n-am nevoie, eu mă descurc. Să le iei ceva la copii de Moș Nicolae. Se poate așa ceva? Să-i fie rușine! Deci, să-i fie rușine! Nu se poate așa ceva. Eu am mesaj de la mama ei, care mă ruga să nu primesc această bonă care este o psihopată, o nenorocită care și-a lăsat doi copii. Cum să aibă ea grijă de copii?”, a mai declarat Emilia Iucinu.

Ce i-a reproșat Alberta soțului

Alberta Preda a susținut că soțul ei era dezinteresat de relațiile intime cu ea și că aceste momente erau rare spre deloc. Asta pentru că, susține Alberta, era înșelată încă de pe vremea când era însărcinată. Ba mai mult, tânăra mai spune că l-ar fi surprins pe Andrei Tinu purtând discuții nepotrivite cu propriile studente. (NU RATA, AICI: SOȚIA BOSSULUI DE LA ”AUTORITATEA PENTRU CETĂȚENIE” RUPE TĂCEREA: ”M-A ÎNȘELAT CU…”)

„Felul în care e relatat episodul de la Viena reprezintă o jalnică încercare a soțului meu de a mă compromite, deși el știa prea bine că este implicat în una sau mai multe relații adultere încă din perioada în care eram însărcinată cu cel de-al doilea copil. Întrebați-l, vă rog, când a achiziționat biletele pentru a se duce cu amanta lui la Berlin și veți înțelege că acestea au fost cumpărate cu mult timp înainte de a se depune acțiunea de divorț! M-a «prins» că l-am înșelat cu un coleg? Nici vorbă de așa ceva!

De fapt, soțul meu dorea de mult timp să scape de mine și a urzit, pas cu pas, un plan care acum, că-l văd în integralitatea lui, mă doare enorm! Imediat după concedierea bonei, soțul meu a început să se poarte indiferent, să motiveze că e foarte ocupat sau obosit, să plece foarte des în delegații și să-mi impute «că n-are cine să-i spele și lui o cămășă». Când ne vedeam interacționăm greu și era complet dezinteresat de o relație intimă. L-am întrebat dacă vrea să vând cabinetul și să renunț la această navetă și mi-a spus că NU!”, a spus încă soția lui Andrei Tinu.

Andrei Tinu și Alberta s-au căsătorit în 2014

Andrei Tinu, fost Iucinu, s-a căsătorit, în 2014, cu Alberta Simona Preda cu care are doi copii, o fetiță ce s-a născut în 2015 și un băiețel care a venit pe lume în luna decembrie a anului 2016. În vara anului trecut, Andrei Tinu a devenit președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie.

