Sorin Pușcașu, în război cu Jador pe platourile de filmare de la Survivor România: “Nu ai nimic la picior! Ești un prefăcut!” | VIDEO

Jador a fost pus într-o lumină delicată de Sorin Pușcașu la scurt timp după ce acesta s-a întors în cârje pe platourile de filmare de la “Survivor România”! Fostul fotbalist l-a acuzat pe cântăreț că s-ar preface și că nu ar fi, de fapt, accidentat la piciorul stâng. Discuțiile sunt tot mai aprinse în echipa “Faimoșilor”, dar și în cea a “Războinicilor”, după cum veți putea vedea în această seară, de la ora 20:00.

Sorin Pușcașu, în război cu Jador la show-ul “Survivor România”

După două săptămâni de spitalizare, Jador s-a întors în competiția de la Kanal D în aplauzele tuturor care îl așteptau pe o plajă sălbatică.

“Musty a ieșit… și Romina! Doamne! Sorine, vezi că e joc cu apă, ți-e rău azi. Sorine, a plecat nevasta (n.r.: Musty). Cine te mai iubește pe tine?!Am câteva probleme! Eu am cerut doctoriță, nu mai vreau să-l văd pe Teo (n.r.: medicul) niciodată. Și stomacul, și spatele, și piciorul… Nu știu ce mai urmează. Vreau o asistentă cu sufletul mare! Am început să citesc de plictiseală. Eu nu am venit aici să fiu ca Buturuga. Mă duc acasă la mama, vreau să înțeleagă ce spun”, a declarat mai în glumă, mai în serios, îndrăgitul artist.

Sorin Pușcașu consideră că rivalul său din echipa “Faimoșilor” nu s-ar fi accidentat, iar problemele de sănătate sunt inexistente.

“Ești un terminat și un prefăcut! Nu ai nimic la picior! Dacă pierd, eu măcar intru, nu mă prefac! Am probleme și eu, dar nu mă prefac”, i-a spus fostul fotbalist lui Jador, care l-a mustrat cu zâmbetul pe buze, afirmând: “Ai încercat să dai oamenii buni afară din echipă!” – puteți viziona schimbul de replici imediat ce veți da play la filmarea de mai jos.

Momente tensionate și în echipa “Războinicilor”, și-n cea a “Faimoșilor”

“Sunt șanse foarte mari să câștigăm, pentru că sunt demoralizați”, a mărturisit Sorin Pușcașu.

Deși Albert Oprea fost de două ori la rând favoritul publicului “Survivor România”, coechipierii nu au renunțat la planul de a-l scoate din competiție.

Mellina: Păi, Sorin ce să facă? O să îl voteze în continuare până o să iasă. Altceva ce poate să facă?

În cealaltă tabără, concurenții faimoși au încredere că vor câștiga meciul împotriva “Războinicilor”.

Cătălin Moroșanu: Cred cu toată inima mea că o să avem o energie bună la jocul de imunitate.

Zanni: Dacă nu vom fi bine, trebuie să scăpăm la un moment dat de Andreea. (n.r.: Andreea Antonescu).

Sorin Pușcașu, fost fotbalist

Aflat în echipa “Războinicilor” a competiției de la Kanal D, Sorin Pușcașu a practicat fotbal timp de 10 ani, dar a fost obligat să renunțe să facă performanță, așa cum și-a dorit, din cauza unei probleme de sănătate – medicii l-au diagnosticat la 18 ani cu suflu sistolic. În vârstă de 30 de ani, el este director de marketing în industria fashion.

“M-am înscris la «Survivor România» pentru că sunt o fire competitivă și ambițioasă, este o provocare în a-mi cunoaște limitele și a le depăși. Cu siguranță este o experiența unică și mă simt norocos că pot participa. Sunt o persoană care trece peste perioadele stresante prin umor și cu optimism; și sper că voi putea face haz de necaz și în situațiile limita din competiție”, a mărturisit fostul sportiv înainte să plece în Republica Dominicană, relatează wowbiz.ro.

