Soțul Monalisei Liuba face acuzații grave! La un an de la tragedia din Chișinău, ies la iveală detalii noi: “Nu recunoaște ce a făcut. A distrus toate probele”

De: roxana tudorescu 26/03/2026 | 22:15
A trecut mai bine de un an de la tragedia care a stârnit revoltă. Liuba Babuțchi, cunoscută drept Monalisa Liuba, s-a stins pe data de 30 ianuarie 2025 în urma unei intervenții estetice efectuate într-o clinică din Chișinău. Moartea neașteptată a femeii în vârstă de 35 de ani a lăsat în urmă multă durere și întrebări fără răspuns. Roman Babuțchi, soțul victimei, continuă să își caute dreptatea. Dacă viața lui a fost distrusă din acel moment, vinovații își continuă activitatea în mod ilegal și nu plătesc pentru fapta lor. Toate detaliile, în articol.

Cu toate că în acest caz sunt implicate mai multe nume (Ecaterina Maniuc și Natalia Sacaliuc), Irina Borodkina, cea care gestiona afacerea ilegală din Republica Moldova și vinovată de tragedie, își continuă viața și activitatea de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

Vinovata a fugit în Ucraina și are o clinică nouă

Pentru CANCAN.RO, Roman Babuțchi a vorbit despre situația cutremurătoare în care se află. Un om care și-a pierdut soția este nevoit să privească cum vinovata nu este trasă la răspundere și își continuă viața fără să fie afectată în vreun fel. Potrivit spuselor bărbatului, aceasta ar continua să activeze în domeniu după ce și-a ”șters” definitiv viața din Republica Moldova și s-a stabilit în Kiev, Ucraina.

„Face și consultații, face și operații, iar toate astea le filmează deschis și le postează pe rețelele de socializare. Și-a schimbat pagina doar și a continuat să facă. Face în continuare în Ucraina, ilegal, așa cum făcea în Moldova. Nu are studii medicale pentru astfel de operații, nu are o încăpere dotată cu aparate pentru operații plastice, nu are dreptul să folosească anestezie generală. Are tot un fel de salon de frumusețe exact așa cum făcea și în Moldova. Face consultații online și își programează operațiile online. Ea le spune clientelor că le dă garanție, că totul va fi bine, că are o clinică specializată, că are studii, că are experiență și le induce în eroare, așa cum a făcut și în Moldova. Nu recunoaște ceea ce a făcut. Ea încearcă să închidă acest caz și să fie totul bine pentru ea. Sunt conversații strânse în care ea le scrie altor persoane care lucrau cu ea că totul va fi achitat și se va termina cu bine.”, a spus Roman Babuțchi pentru CANCAN.RO.

Imediat după tragedie, femeia s-ar fi ocupat de întreg procesul care avea să o scape de ceea ce făcuse: și-a transferat toți banii, a mutat aparatura din clinică și a șters filmările de pe camerele de supraveghere. Cu toate astea, procuratura a reușit să strângă mai multe probe care să o incrimineze. Într-un final, acestea nu au ajutat la rezolvarea cazului, iar Roman Babuțchi continuă să lupte pentru a-și face dreptate.

„Când a murit soția mea, peste aproximativ o oră sau două, ea a traversat granița cu Ucraina și a fugit. A scos din Moldova toți banii de pe cont, toate aparatele, a șters filmările de pe camere, a distrus toate probele. S-au strâns multe probe, procuratura a strâns multe probe și oamenii care ne-au ajutat, dar ea nu este în țară și nu pățește nimic. Este în Ucraina. Mă întreb în fiecare zi de ce justiția nu face nimic. De ce nu se trimite măcar o foaie la Kiev? Eu am fost la Kiev în ianuarie și am trimis trei cereri la procuratura lor și le-am spus unde activează, ce a făcut în Moldova, am anexat toate informațiile din dosarul penal.”, ne-a mai spus el.

Românii care muncesc în Germania primesc pensie și după 5 ani! Câți bani sunt, de fapt
Vremea o ia razna în România! Vin ploi, vânt puternic și ninsori chiar înainte de weekend
Cea mai scurtă căsnicie din lume! Au divorțat la 3 minute după nuntă. Motivul pentru care mireasa și-a părăsit soțul
Apple schimbă regulile în cea mai recentă actualizare. Ce trebuie să faci ca să poți să-ți folosești telefonul
O boală veche de milenii devine tot mai rezistentă la antibiotice. Avertismentul cercetătorilor
Ilinca Vandici atrage priviri și în spatele camerelor. Vedeta de la Kanal D a ridicat din nou ștacheta
