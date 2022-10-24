Start profit cu fotbal » Primul „11” este AICI »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei, pe care îl găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile și cu alte selecții din fotbal.
Ne vom îndrepta atenția către partidele ce se vor juca, astăzi, în ligile din România, Anglia, Italia, Spania, Olanda, Danemarca și Suedia. Vom paria atât pe favoriți, dar și pe spectacol.
PACHETUL ZILEI
ROMÂNIA – SUPERLIGA
PETROLUL – FC ARGEȘ, X2 – COTA 1.57
SPSI OSK – FCSB, PAUZĂ SAU FINAL X – COTA 1.55
ROMÂNIA – LIGA 2
GLORIA BUZĂU – PROGRESUL SPARTAC, 1X & 1-3 GOLURI – COTA 1.62
ANGLIA – PREMIER LEAGUE
WEST HAM – BOURNEMOUTH, PAUZĂ SAU FINAL 1 – COTA 1.41
ITALIA – SERIE A
CREMONESE – SAMPDORIA, 1X – COTA 1.43
SASSUOLO – VERONA, PAUZĂ SAU FINAL 1 – COTA 1.63
ITALIA – SERIE B
ASCOLI – CAGLIARI, PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.44
SPANIA – LA LIGA
CELTA VIGO – GETAFE, PAUZĂ SAU FINAL 1 – COTA 1.61
DANEMARCA – SUPERLIGA
AALBORG – VIBORG, AMBELE MARCHEAZĂ – COTA 1.70
SUEDIA – ALLSVENKSAN
DJURGARDEN – SUNDSVALL, GAZDELE HANDICAP -1.5 GOLURI – COTA 1.40
OLANDA – EERSTE DIVISIE
JONG AJAX – VENLO, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.44