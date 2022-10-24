Home » Stiri » Sport » Start profit cu fotbal » Primul „11” este AICI »»

Start profit cu fotbal » Primul „11” este AICI »»

De: Cristian P 24/10/2022 | 15:47
Start profit cu fotbal » Primul „11” este AICI »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei, pe care îl găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile și cu alte selecții din fotbal.

Ne vom îndrepta atenția către partidele ce se vor juca, astăzi, în ligile din România, Anglia, Italia, Spania, Olanda, Danemarca și Suedia. Vom paria atât pe favoriți, dar și pe spectacol.

PACHETUL ZILEI
ROMÂNIA – SUPERLIGA
PETROLUL – FC ARGEȘ, X2 – COTA 1.57
SPSI OSK – FCSB, PAUZĂ SAU FINAL X – COTA 1.55
ROMÂNIA – LIGA 2
GLORIA BUZĂU – PROGRESUL SPARTAC, 1X & 1-3 GOLURI – COTA 1.62
ANGLIA – PREMIER LEAGUE
WEST HAM – BOURNEMOUTH, PAUZĂ SAU FINAL 1 – COTA 1.41
ITALIA – SERIE A
CREMONESE – SAMPDORIA, 1X – COTA 1.43
SASSUOLO – VERONA, PAUZĂ SAU FINAL 1 – COTA 1.63
ITALIA – SERIE B
ASCOLI – CAGLIARI, PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.44
SPANIA – LA LIGA
CELTA VIGO – GETAFE, PAUZĂ SAU FINAL 1 – COTA 1.61
DANEMARCA – SUPERLIGA
AALBORG – VIBORG, AMBELE MARCHEAZĂ – COTA 1.70   
SUEDIA – ALLSVENKSAN
DJURGARDEN – SUNDSVALL, GAZDELE HANDICAP -1.5 GOLURI – COTA 1.40
OLANDA – EERSTE DIVISIE
JONG AJAX – VENLO, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.44

Urmărește Cancan.ro pe Google News
Iți recomandăm
Bitelul Zilei: Deschidem săptămâna de profit cu fotbal și tenis »»
Sport
Bitelul Zilei: Deschidem săptămâna de profit cu fotbal și tenis »»
Marius Mitran, dezvăluiri despre Constantin ”Titi” Teașcă. Situație amuzantă de pe vremea când era antrenor la Steaua
Sport
Marius Mitran, dezvăluiri despre Constantin ”Titi” Teașcă. Situație amuzantă de pe vremea când era antrenor la Steaua
Ea este Florentina, tânăra de doar 21 de ani găsită moartă pe un câmp din Teleorman. Cine a ucis-o
Gandul.ro
Ea este Florentina, tânăra de doar 21 de ani găsită moartă pe un...
FOTO. Anna Lesko, în lenjerie intimă! Cum arată la 43 de ani
Tacataca
FOTO. Anna Lesko, în lenjerie intimă! Cum arată la 43 de ani
Alimentul care sporeşte inteligenţa. TOP 8 mâncăruri pentru creier, potrivit dr. Mihaela Bilic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alimentul care sporeşte inteligenţa. TOP 8 mâncăruri pentru creier, potrivit dr. Mihaela Bilic
Televizor ieftin, disponibil la LIDL. Preț și caracteristici
go4it.ro
Televizor ieftin, disponibil la LIDL. Preț și caracteristici
Parteneri
Răspuns oficial pentru Simona Halep! Judecătorul TAS i-a arătat portiţa de scăpare. Anunţ despre vinovaţi şi schimbarea suspendării | ULTIMA ORĂ
Orangesport
Răspuns oficial pentru Simona Halep! Judecătorul TAS i-a arătat portiţa de scăpare. Anunţ despre vinovaţi...
Imaginile momentului cu Simona Halep! Cu cine și cum a fost fotografiată! Exclusivitate
Tacataca
Imaginile momentului cu Simona Halep! Cu cine și cum a fost fotografiată! Exclusivitate
Cum arată și cât costă un SUV Hyundai Tucson din Germania după 400.000 de km
Promotor.ro
Cum arată și cât costă un SUV Hyundai Tucson din Germania după 400.000 de km
Ce tip de burtă ai? 4 tipuri de burtă, în funcție de formă: cauzele și soluțiile lor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce tip de burtă ai? 4 tipuri de burtă, în funcție de formă: cauzele și...
Ficatul mărit nu doare, însă transmite câteva semne subtile. Simptomele
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ficatul mărit nu doare, însă transmite câteva semne subtile. Simptomele
Ce să pui în BERE pentru un GUST MAI BUN? NU vei regreta!
Descopera.ro
Ce să pui în BERE pentru un GUST MAI BUN? NU vei regreta!
CRESC PENSIILE în România?! Marius Budăi, vestea momentului pentru 5 milioane de români: Eu nu îmi permit să îi mint
Capital.ro
CRESC PENSIILE în România?! Marius Budăi, vestea momentului pentru 5 milioane de români: Eu nu...
Probleme uriașe pentru familia Sterp. Iancu i-a băgat în belea. S-a lăsat cu dosar penal
Romania TV
Probleme uriașe pentru familia Sterp. Iancu i-a băgat în belea. S-a lăsat cu dosar penal
BANCUL ZILEI: Unu de 60 ani se căsătorește cu o tipă de 20: Cum stai cu sexul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Unu de 60 ani se căsătorește cu o tipă de 20: Cum stai...
Bianca Drăgușanu a crezut că e glumă, când a aflat de sarcina Cruduței! Reacție neașteptată
WOWBiz.ro
Bianca Drăgușanu a crezut că e glumă, când a aflat de sarcina Cruduței! Reacție neașteptată
Descoperire scârboasă făcută în consola care se încălzea. Cum au ajuns acolo?
Go4Games
Descoperire scârboasă făcută în consola care se încălzea. Cum au ajuns acolo?
Infrastructura energetică a Norvegiei, ameninţată de Rusia:
Mediafax.ro
Infrastructura energetică a Norvegiei, ameninţată de Rusia: "gazoductele norvegiene sunt probabil ţinta cu cea mai...
CUTREMUR financiar în EUROPA! Vestea cumplită venită chiar acum: Datele preliminare dovedesc că...
Capital.ro
CUTREMUR financiar în EUROPA! Vestea cumplită venită chiar acum: Datele preliminare dovedesc că...
Simona Halep a scăpat. Răsturare totală de situație. Anunțul venit chiar acum
evz.ro
Simona Halep a scăpat. Răsturare totală de situație. Anunțul venit chiar acum
Topul vedetelor care poluează cel mai mult planeta. Surpriza de pe primul loc
APROPO
Topul vedetelor care poluează cel mai mult planeta. Surpriza de pe primul loc
O femeie, la ginecolog, se așază, desface picioarele și le pune pe stativ. Doctorul îi spune: 'Mai sus!'
Gandul.ro
O femeie, la ginecolog, se așază, desface picioarele și le pune pe stativ. Doctorul îi...
Monica Gabor și Mr. Pink s-au căsătorit în mare secret?! Detaliul care confirmă că fosta parteneră a lui Irinel Columbeanu a devenit doamna Pink. Când a avut loc, de fapt, marele eveniment
kanald.ro
Monica Gabor și Mr. Pink s-au căsătorit în mare secret?! Detaliul care confirmă că fosta...
Vestea momentului în showbiz! Daniela Crudu este însărcinată. Cine este tatăl copilului
WOWBiz.ro
Vestea momentului în showbiz! Daniela Crudu este însărcinată. Cine este tatăl copilului
Mihai Bobonete, DIVORȚ cu scandal de soție: 'M-a luat criza! Pe banii mei…'
Ciao.ro
Mihai Bobonete, DIVORȚ cu scandal de soție: 'M-a luat criza! Pe banii mei…'
Ce a pățit un român după ce a furat un piept de pui de 3 euro dintr-un supermarket din Italia
Gandul.ro
Ce a pățit un român după ce a furat un piept de pui de 3...
Televizor ieftin, disponibil la LIDL. Preț și caracteristici
go4it.ro
Televizor ieftin, disponibil la LIDL. Preț și caracteristici
ULTIMA ORĂ
Bogdan de la Ploiești s-a „dezlănțuit” în avion, alături de Cristina Pucean. Ce au făcut cei ...
Bogdan de la Ploiești s-a „dezlănțuit” în avion, alături de Cristina Pucean. Ce au făcut cei doi, de față cu toată lumea | VIDEO
Claudia Pavel și-a dus „brigada” în Floreasca! Ce au pus la cale bruneta și restul prietenelor
Claudia Pavel și-a dus „brigada” în Floreasca! Ce au pus la cale bruneta și restul prietenelor
Veşti proaste pentru aceşti pensionari! Pensia care nu va mai exista
Veşti proaste pentru aceşti pensionari! Pensia care nu va mai exista
Test de inteligență | Mutați un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitatea 5+7=2
Test de inteligență | Mutați un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitatea 5+7=2
BANC | „De ce nu pot să îți mai văd postările, nepoate?”
BANC | „De ce nu pot să îți mai văd postările, nepoate?”
Clipe de coșmar pentru un taxator de parcare din București: „Să moară mama”. De ce a fost, de ...
Clipe de coșmar pentru un taxator de parcare din București: „Să moară mama”. De ce a fost, de fapt, atacat bărbatul
Vezi toate știrile