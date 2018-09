Stenograme explozive în dosarul ”Minore pentru bogătași”: ”Vreau să ne nenorocești, să ne tocești c@#$rile!”

CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor stenograme explozive din dosarul în care mai mulți oameni de afaceri din Iași au fost audiați ca martori, după ce ar fi beneficiat de servicii sexuale de la victime ale traficului de carne vie. (Cât câștigi dacă faci videochat?) Documentele obținute de CANCAN.RO scot la iveală că „matroana” ar fi fost o apropiată a clanului Corduneanu. La dosar este atașată o discuție între Nicoleta Ramona Moroșanu (30 de ani) și Bogdănel Corduneanu, dar și o declarație a unei prostituate, conform căreia rețeaua de proxenetism funcționa sub paravanul Cordunenilor. (Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ lunar!)

Un nume des invocat în actele procurorilor DIICOT este milionarul Ioan Zapodeanu, de altfel audiat în acest dosar (DETALII EXCLUSIVE AICI). Una dintre fetele care ar fi participat la petrecerile organizate pentru „nea Ion”, așa cum era numit latifundiarul de către prostituate, era Adriana M. Ieșeanca a devenit prostituată încă din 2015, pe când era elevă la Liceul Economic nr. 3 din Iași. Din cauza neînțelegerilor cu părinții, Adriana a ajuns să locuiască cu Nicoleta Ramona Moroșanu, cea care avea „fir direct” cu nenumărați interlopi și afaceriști din Iași. (Super oferta de angajare)

Șantajată de „matroană”, a povestit totul procurorilor

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, alături de Moroșanu și multe alte fete, Adriana mergea la petreceri care aveau loc în nenumărate cluburi și restaurante din Iași, printre care și într-un restaurant din zona Ciric, unde se organizau chefuri pentru „nea Ion” Zapodeanu. (CITEȘTE ȘI: EL E CEL MAI DUR PROXENET DIN IAȘI: BĂTEA PROSTITUATELE CU SPINI)

Uneori, se arată în rechizitoriu, prostituatele întrețineau raporturi sexuale cu clienții în toaletele restaurantelor, alteori în camerele de hotel. (Cat castigi la un studio de videochat din Bucuresti)

Începând cu 2016, Adriana a fost șantajată de „matroană” că va fi pârâtă părinților în legătură cu activitatea sa, așa că ea a fost de acord să povestească totul procurorilor de la Crima Organizată.

Implicarea Cordunenilor

„Persoana vătămată a mai precizat (n.r. la audieri) faptul că Moroșanu Ramona Nicoleta i-a precizat că ea se prostituează în oraș având protecția membrilor clanului Corduneanu și că atât ea, cât și fetele pe care le exploata sexual trebuiau să presteze servicii sexuale pentru aceștia, mai exact pentru Vasile Corduneanu și Bogdan Corduneanu”, se arată în rechizitoriu. (NU RATA, AICI: POVESTEA DE FILM A UNEI PROSTITUATE DIN IAȘI, RACOLATE DIN ORFELINAT)

Mărturia fetei pare a fi confirmată de stenograma unei convorbiri telefonice atașate la dosar. (AFLA AICI: Cum iti poti cumpara apartamentul mult visat in doar 6 luni!)

„Suntem trei la legătură”

Pe 1 noiembrie 2016, Nicoleta Ramona Moroșanu îl sună pe Bogdănel Corduneanu, cei doi având următoarea discuție:

„Nicoleta Moroșanu: Alo

Bogdan Corduneanu: Ramonica mea!

(….)

Nicoleta Moroșanu: Păi, ce facem, ieșim, nu ieșim, ne vedem… Dar vă duceți la Maraton în seara asta?

Bogdan Corduneanu: Nu știu! Vrei să mergem?

Nicoleta Moroșanu: Hai să mergem un pic! Uite, ne îmbrăcăm și noi acum, suntem trei la legătură!

Bogdan Corduneanu: Dar cu cine mai ești?

Nicoleta Moroșanu: Sunt eu, bruneta și Andruța…

Bogdan Corduneanu: Trei…

Nicoleta Moroșanu: Trei suntem!

Bogdan Corduneanu: Bine, bine! Asta-i bun! Măi, vrei să mergem la Maraton? Alo!

Nicoleta Moroșanu: Da!

Bogdan Corduneanu: Vrei să mergem la Maraton?

Nicoleta Moroșanu: Nu știu, ziceam să mergem un pic și după aia să fugim în lumea noastră!

Bogdan Corduneanu: Da! Și… dar să rezervăm două camere, o cameră, un apartament, ceva!

Nicoleta Moroșanu: Un apartament! La Dorobanți!”

„Îți dau cinci milioane și mâine nu am ce să fac cu cucul ăsta al meu…”

Când nu participau la orgiile sexuale cu bogătași, prostituatele erau sunate de diverși bărbați, unii clienți fideli, pentru a se deplasa la hoteluri unde să întrețină raporturi sexuale. Relevantă în acest sens este o discuție interceptată de anchetatori în care un individ din Iași, al cărui nume este protejat de procurori, îi cere „matroanei” Moroșanu să vină să „îi tocească cucul”.

Discuție din data de 18 aprilie 2016, aproape de miezul nopții, dintre Nicoleta Moroșanu și un bărbat a cărui identitate este protejată de procurori. (VEZI ȘI: BOSS AL PROSTITUATELOR ROMÂNCE DIN ROMA, „EXECUTAT” DE JUDECĂTORII DIN IAȘI)

X: Alo!

Nicoleta Moroșanu: Aa!

X: Ce faci, mămică?

N.M.: Ce? Cum ai zis?

X: Am zis, ce faci?

N.M.: Beau o cafea!

X: Bun, nu-i rău! Dar ești cu asta, mă, cu Adriana?

N.M.: Da, de ce?

X: Ce nu mi-ai zis și mie?

N.M.: Facem sex amândouă, ne lingem în p***ă.

X: Faceți dragoste amândouă?

N.M.: Da!

X: Hmmm

N.M.: Hmmm

X: Frumos, elegant!

N.M.: Dar tu unde ești?

X: Eu sunt prin oraș cu mai mulți!

N.M.: Cu cine?

X: Cu mai mulți, mulți tare!

N.M.: Cu cine?

X: Cu vreo 20! A născut unui tovarăș de-al nostru nevastă-sa și bem și noi niște beri! Dar tu ești cu Adriana? Nu știam că tu ai legătură cu Adriana!

N.M.: Da

X: Păi, ne vedem acuși și facem dragoste cu toții, cu tonții?

N.M.: Cu cine ești?

X: Aaa?

N.M.: Cu cine ești?

X: Sunt cu doi prieteni, nu cu toți, cu doi!

N.M.: Dar care sunt ăia doi?

X. L**** nu mai e, vreo doi prieteni, dar buni!

(…)

N.M.: Da, ne f***m…

X: Ne luăm și ne f***m ca chiorii!

N.M.: Da, f***-te.

X: Nu vrei?

N.M.: Mă, dar ai bani?

X: Mai am niște bani, mai am niște bani la mine!

N.M.: Câți bani mai ai?

X: Dar câți bani vrei?

N.M.: 500.

X: 5 milioane? 5 milioane să-ți dau?

N.M.: Da

X: Dar 5 milioane și ție și lui gagica ta, ne nenorocești în seara asta!

N.M.: Da!

X.: Pe mine și pe V***

N.M.: Aha! Dar unde ești?

X: Îți dau 5 milioane…! Aa? La berăria veche!

N.M.: Cafeneaua veche?

X: Sunt eu, V*** și vii tu cu gagica aia a ta, și-ți dau 5 milioane și mâine nu am ce să fac cu cucul ăsta al meu!

N.M.: Aha! Păi hai să vedem!

X: Să mi-l tocești!

(…)

N.M.: Da!

X: Și vii cu gagica aia a ta, că nu vii singură!

N.M.: Da

X: Și vii cu Adriana!

N.M.: Da

X: Mergem la Dorobanți și ne nenorocești, ne tocești cucurile!

N.M.: Da

X: Bine! Hai, te aștept!

Primul termen al procesului, în octombrie

În instanță, Adriana M., cea care este invocată în discuția de mai sus, va da declarații despre acest caz exploziv alături de alte prostituate care și-au oferit serviciile unor clienți din Iași. Reamintim că, printre beneficiarii serviciilor sexuale se numărau patroni de cluburi, notari, avocați, interlopi etc. (VEZI AICI: SOȚIA I-A FĂCUT ”FLAGRANT” LA STRIPTEASE LUI COSTEL CORDUNEANU)

Primul termen al acestui proces va avea loc în octombrie, la Tribunalul Iași. Acuzată în dosar este doar Nicoleta Ramona Moroșanu, care a fost trimisă în judecată de DIICOT pentru trafic de minori și proxenetism.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)