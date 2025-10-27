Acasă » Știri » Supermarketul celebru care ar putea dispărea din România. Care este motivul?

Supermarketul celebru care ar putea dispărea din România. Care este motivul?

De: Andreea Stăncescu 27/10/2025 | 17:27
Supermarketul celebru care ar putea dispărea din România. Care este motivul?
Ce rețea de magazine s-ar putea închide / Sursa foto: Pexels

Un important retailer internațional își revizuiește operațiunile din mai multe țări, inclusiv din România, ca parte a unei strategii de optimizare a portofoliului global. În timp ce se discută despre posibila retragere de pe piața locală, compania continuă să implementeze programe menite să sprijine clienții și partenerii locali.

Grupul Carrefour traversează o perioadă de transformări importante la nivel internațional, analizându-și atent activitățile din mai multe țări. După ce și-a vândut recent filiala din Italia, gigantul francez ar lua în calcul retragerea și din Polonia, Argentina și România.

Carrefour pleacă din România?!

Potrivit presei franceze L’Informé, retailerul ar fi luat deja decizia de a-și vinde operațiunile din România, chiar dacă anunțul oficial nu a fost făcut public.„Grupul a desfășurat o analiză a portofoliului de activități, a tuturor verticalelor de business și modelelor organizaționale”, se arată în presa locală. Se pare că banca BNP Paribas a fost desemnată să caute potențiali cumpărători și să evalueze interesul investitorilor pentru piața românească.

„În primele nouă luni ale anului, Carrefour România a înregistrat vânzări de 2,29 miliarde de euro, în creștere cu 1,9% în termeni comparabili, raportat la perioada similară din 2024.

Carrefour își menține în continuare poziția solidă pe piață și continuă să atragă clienți prin ofertele și politicile sale adaptate contextului economic. De la începutul acestui an, compania a continuat programul de reduceri pe termen lung, care include până la 2.000 de articole la preț redus, consolidându-și astfel poziția de partener de încredere pentru clienți.”

Sursa foto: Pexels

În plus, compania a introdus o măsură specială pentru a-i sprijini pe clienți în contextul noilor modificări fiscale: posibilitatea de a primi înapoi de două sau chiar trei ori valoarea TVA-ului pentru anumite produse. De asemenea, prin aplicația magazinului, utilizatorii pot accesa peste 1.000 de produse cu reduceri între 10% și 20%, doar prin scanarea unui cod.

Carrefour anunță și planuri ambițioase pentru anul 2025, care includ deschiderea a peste 30 de magazine noi, extinderea comerțului online și consolidarea colaborării cu producătorii locali. În prezent, 93% dintre furnizorii companiei sunt firme românești, ceea ce demonstrează angajamentul grupului de a sprijini economia locală.

„Inițiativele recurente, precum Bucuria, încep cu prețuri mici, cataloagele săptămânale de oferte și reducerile constante din platforma de loialitate Act for Good sunt concepute pentru a aduce valoare și accesibilitate fiecărui client. Un alt exemplu concret este și inițiativa de sprijinire a clienților în contextul modificărilor măsurilor fiscale, prin care aceștia pot primi înapoi de două sau chiar trei ori valoarea TVA-ului pentru produsele ale căror prețuri au fost majorate.

În prezent, compania derulează o nouă campanie exclusivă în platforma Act for Good, cu până la 1.000 de produse la preț redus între 10% și 20%, accesibile prin scanarea codului AFG din aplicație.

Grupul continuă implementarea planului strategic în România, care vizează deschiderea a peste 30 de magazine noi în 2025, dezvoltarea segmentului de comerț online și consolidarea parteneriatelor locale cu producătorii români, având deja o rețea puternică de 1.500 de parteneri locali. De altfel, la nivelul întregii rețele de furnizori, 93% sunt companii românești, sprijinind economia locală”, au declarat reprezentanții Carrefour pentru Adevărul.

