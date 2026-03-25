Surprize pentru fanii Hannah Montana. Episodul special vine cu noi piese și invitați de marcă la împlinirea a 20 de ani de la lansarea serialului

De: Daniel Matei 26/03/2026 | 00:50
Sursa foto: Profimedia

Episodul special aniversar Hannah Montana aduce înapoi una dintre cele mai definitorii producții Disney, combinând nostalgie, muzică și reflecții asupra impactului său asupra publicului.

Condus de Miley Cyrus, proiectul revizitează perioada în care serialul a dominat cultura pop și a transformat-o într-un fenomen global, scrie Rolling Stone. Dar dincolo de nostalgie, specialul oferă și câteva momente surprinzătoare, unele emoționante, altele controversate.

Una dintre cele mai discutate apariții este cea a lui Chappell Roan, care apare neașteptat și vorbește despre influența pe care Miley Cyrus a avut-o asupra noii generații de artiste.

Acum douăzeci de ani, Hannah Montana a avut premiera pe Disney Channel, lăsând o amprentă uriașă asupra culturii pop pentru deceniile care au urmat. Acum, Miley Cyrus s-a întors „acasă”, la studiourile Disney, pentru a celebra aniversarea specială a serialului care a transformat-o dintr-o fată obișnuită din Tennessee într-o vedetă de renume mondial, scrie sursa.

Pentru a marca acest moment definitoriu, Cyrus și-a vopsit părul blond și a contribuit la realizarea episodului special Hannah Montana 20th Anniversary pentru Disney+, colaborând cu fana Alex Cooper pentru a pune cap la cap proiectul. Specialul, cu durata de o oră, o prezintă pe Cyrus interpretând piese din Hannah Montana pe care nu le-a mai cântat live de mai bine de un deceniu, include un interviu între artistă și Cooper, apariții ale unor celebrități, un decor reconstruit identic cu cel original al serialului și o doză sănătoasă de nostalgie specifică sfârșitului anilor 2000.

Ce aduce episodul special Hannah Montana

În trailerul specialului, Miley Cyrus se află în cabina ei de machiaj atunci când aude „tocuri înalte care nu sunt ale mele”. Se dovedește că pantofii îi aparțin lui Chappell Roan, iar specialul marchează prima lor întâlnire față în față. Din interiorul celebrului dulap al lui Hannah Montana, artista pop vorbește entuziasmată despre modelul ei.

„Sunt atât de recunoscătoare că pot face parte din asta. Adică am crescut urmărind-o pe Hannah la casa bunicilor mei și înseamnă enorm pentru mine”, spune Roan.

Ea ține, de asemenea, să-i mulțumească lui Cyrus pentru parcursul ei curajos, care i-a inspirat propria atitudine neobosită.

„Ceea ce fac eu pe scenă sau faptul că pot merge pe covorul roșu și să fiu eu pur și simplu… se datorează faptului că tu ai suportat multe critici pentru asta în 2012, 2013. Eu nu mai trebuie să trec atât de mult prin asta, pentru că lumea și-a vărsat atunci reacțiile asupra ta”, îi spune Roan lui Cyrus.

Roan este de ani de zile o mare fană declarată a lui Cyrus și a lui Hannah Montana. După ce actrița și cântăreața a fost inclusă în rândul Disney Legends, artista pop a spus entuziasmată: „Vreau să fiu ca Hannah Montana”. În 2023, Roan a urcat chiar pe scenă în costum inspirat de Hannah Montana pentru câteva concerte live.

