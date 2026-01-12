Acasă » Știri » Știri externe » Țara din Europa care oferă 70.000 de euro celor care se mută în ea. Se cer doar două condiții

Țara din Europa care oferă 70.000 de euro celor care se mută în ea. Se cer doar două condiții

De: Daniel Matei 12/01/2026 | 22:10
Țara din Europa care oferă 70.000 de euro celor care se mută în ea. Se cer doar două condiții
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Shutterstock

Multe persoane iau în considerare în 2026 ideea de a se muta în străinătate, însă costurile unei relocări îi împiedică pe mulți să și facă acest pas în cele din urmă.

Costurile cu închirierea unei noi locuințe, transportul și costurile implicate de mutarea efectivă îi fac pe mulți să renunțe la această idee, mai ales atunci când se gândesc că în primele luni de la mutare ar trebui să trăiască din banii economisiți anterior, bani pe care nu toată lumea îi are.

Însă o țară din Europa desfășoară un program prin care le oferă celor care vor să se mute în ea 70.000 de euro, cu doar două condiții. Dar despre ce este vorba, mai exact?

Țara din Europa care le oferă 70.000 de euro celor care se mută în ea

În 2023, Irlanda a lansat o schemă prin care oferă stimulente generoase în numerar persoanelor care aleg să transforme o casă sau o clădire goală într-o locuință permanentă sau într-o proprietate de închiriat într-una dintre comunitățile offshore ale națiunii.

Inițiativa face parte din politica națională „Insulele noastre vii”, prin care guvernul irlandez își propune să stimuleze creșterea populației insulelor irlandeze.

„Scopul acestei politici este de a asigura că comunitățile sustenabile și vibrante pot continua să trăiască și să prospere pe insule pentru mulți ani de acum încolo”, spune guvernul.

Schema ajută comunitățile de pe 30 de insule care nu sunt legate de continent prin poduri și sunt considerate, astfel, izolate. Ca parte a proiectului, guvernul irlandez va plăti până la 70.000 de euro în granturi în numerar pentru salvarea și restaurarea numărului tot mai mare de proprietăți abandonate și dărăpănate de pe insule, scrie Euronews.

Viitorii rezidenți trebuie să achiziționeze sau să dețină o proprietate pe una dintre insule. Clădirea trebuie să fi fost construită înainte de 2007 și să fi fost vacantă timp de cel puțin doi ani. De asemenea, există reguli privind utilizarea banilor odată acordați. Banii pot fi folosiți pentru lucrări de construcție, cum ar fi instalarea izolației, îmbunătățiri structurale și redecorare.

Este disponibilă o subvenție standard de până la 50.000 de euro. Dacă costurile de renovare depășesc această sumă, este disponibilă o subvenție suplimentară de până la 20.000 de euro dacă puteți demonstra că proprietatea este abandonată, de exemplu, este nesigură din punct de vedere structural sau periculoasă, mai scrie sursa citată.

Proiecte similare mai sunt în desfășurare și în alte țări europene, precum Spania sau Italia.

