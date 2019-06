CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii explozive din dosarul teroristului din Popești-Leordeni care plănuia un atentat sângeros la metroul din București. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Tânărul a intrat în atenția procurorilor de la ”Crimă Organizată” după ce a distribuit în mediul online mai multe materiale de propagandă jihadistă. (CITEȘTE ȘI: IUBITUL INTERLOP O TERORIZEAZĂ PE BUNĂCIUNEA DE LA ”INSULA IUBIRII”)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Specile al Cancan.ro) a intrat în posesia unor documente uluitoare dintr-un dosar care a fost ținut "la secret" și care îl are ca "actor" principal pe Rabee Khalil. Bărbatul, care locuia în Popești-Leordeni – având dublă cetățenie, română și palestiniană – ar fi plănuit un atentat sângeros la metroul din Capitală.

Anchetatorii i-au cumpărat laptopul

Potrivit documentelor obținute de D.A.S, Rabee Khalil a atras atenția autorităților după ce a postat pe pagina sa de pe o rețea de socializare mai multe materiale de propagandă jihadistă. Totul ar fi ieșit la iveală după ce teroristul din Popești-Leordeni și-a scos la vânzare, pe un site de profil, două laptopuri. Cu ajutorul unor ofițeri sub acoperire, procurorii de la "Crimă Organizată" au reușit să "pună mâna" pe unul dintre ele.

”În urma activităților autorizate desfășurate de investigatorul sub acoperire ”S_____ F_____”, consemnate în procesul-verbal din data de din data de 28.09.2017, și anexat dosarului cauzei, a rezultat că numita C______ A__-M____, concubina lui K_____ R____-Z_____, a postat două anunțuri pe site-ul ”OLX.ro”, privind vânzarea a două lap-top-uri, unul marca ”Lenovo” și altul ”Asus”, fiind menționat ca modalitate de contact telefonul cu numărul xxxxxxxxxxxx.

La data de xxx, în baza autorizării, investigatorul sub acoperire ”S_____ F_____” s-a întâlnit cu numiții K_____ R____-Z_____ și concubina acestuia, C______ A__ M____, ocazie cu care a cumpărat de la aceștia un laptop marca ”LENOVO G 500s”, model xxxxx. Pentru dispozitivul în cauză, investigatorul sub acoperire a achitat suma de 450 lei. Aceste aspecte legate de tranzacție au fost confirmate de numita C______ A_______ cu ocazia audierii din data de xxx.”, se arată în documentele citate.

Susținător al “Statului Islamic”

După ce oamenii legii au luat la puricat laptopul bărbatului, au ajuns la concluzia ca acesta promova în mod constant și repetat mesaje de susținere a organizației teroriste “Statul Islamic” – ISIS, susținând terorismul și săvârșirea unor infracțiuni.

Precum și că a manifestat un interes deosebit și pentru metodele de pregătire pentru cei care intenționează să devină membri ai organizației teroriste sau pentru cei care comit acte în numele acesteia.

Pregătea un atac kamikaze?!

Potrivit unei stenograme, teroristul din Popești-Leordeni ar fi mărturisit, într-o convorbire telefonică, cum plănuia să facă atentatul de la metrou. Acesta ar fi mărturisit unui amic că ar intenționa să se arunce în aer. ”Fac kamikaze și tăcem cu toții!”, se arată într-o înregistrare depusă la dosarul bărbatului.

”Astfel, în data de xxxx , inculpatul a sunat-o pe concubina sa, martora C… A__ M____, însă din momentul în care a apelat-o pe martoră și până ca aceasta să răspundă la telefon, a continuat o discuție cu un coleg de muncă ce se afla lângă el (…) fraza interceptată fiind: «Nu crezi că eu…(neinteligibil)… pot să fac kamikaze și tăcem cu toții» (…)

Este de remarcat și faptul că unul dintre subiectele de căutare ale inculpatului în mediul online a vizat harta metroului bucureștean, la dosar fiind totodată atașate înregistrari găsite în calculatorul inculpatului cu o scenă aglomerată dintr-o stație de metrou, în care este filmată pur și simplu mulțimea de oameni din respectiva stație, fără a fi reliefat vreun eveniment special apt a atrage atenția și pe care un utilizator normal să fi simțit nevoia să-l imortalizeze și păstreze în calculator”, se mai arată în documentele consultate de D.A.S.

Condamnat la trei ani și opt luni de închisoare!

După un proces care a durat aproximativ un an, magistrații de la Curtea de Apel București s-au pronunțat în cazul "teroristului" din Popești-Leordeni. În urmă cu puțin timp, judecătorii l-au condamnat pe Rabee Khalil la trei ani și opt luni de închisoare.

”Soluția pe scurt: SP.79/F/În baza art.33 ind.2 alin.4 din Legea nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului condamnă pe inculpatul KHALIL RABEE ZOLTAN cetățean român, fără antecedente penale, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de promovarea unui mesaj prin propagandă. În baza art.66 alin.1 lit.a, b, h și j Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a deține, purta și folosi orice categorie de arme și de a părăși teritoriul României pe o perioadă de 3 ani.

(…) În baza art.33 alin.2 lit.e din Legea nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, condamnă același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de participarea la instruirea sau pregătirea în vederea folosirii mijloacelor distructive, substanţelor toxice ori periculoase, armelor de foc, dispozitivelor explozive de orice fel, muniţiilor, explozivilor, armelor chimice, biologice, radiologice sau nucleare, în scopul comiterii unui act de terorism.

(…) Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care adaugă sporul obligatoriu de o treime din cuantumul celeilalte pedepse, respectiv 8 luni, inculpatul urmând să execute în total pedeapsa de 3 ani și 8 luni închisoare. (…) Constată că față de inculpat s-a dispus luarea măsurii internării medicale provizorii prin încheierea din dată de 04.12.2018, rămasa definitivă la dată de 20.12.2018, măsură pe care o menține. (…). În baza art.399 alin.1 Cod penal menține arestarea preventivă a inculpatului.

În baza art.112 alin.1 lit.b Cod penal dispune confiscarea de la inculpat a laptopului marca Lenovo G500S model 20245, S/N CB23611552, folosit la săvârșirea infracțiunilor. În baza art.274 alin.1 si 2 Cod penal obligă inculpatul la plata sumei de 9.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, în care se includ si cheltuielile efectuate la urmărirea penală (7.000 lei)”, se arată în decizia magistraților de la Curtea de Apel București.

