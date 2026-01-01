Test IQ de 1 ianuarie | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre cele două broaște din imagine

Pentru prima zi a anului, CANCAN.RO a pregătit un test simplu și distractiv, perfect pentru a-ți pune mintea la treabă chiar de la început. Este vorba despre un puzzle de atenție unde trebuie să găsești diferențele, care îți testează spiritul de observație și capacitatea de concentrare, într-un mod relaxant și captivant.

Un puzzle de tip „găsește diferențele” pornește de la o idee simplă: două imagini aproape identice sunt așezate una lângă cealaltă, iar provocarea ta este să observi micile detalii care le deosebesc. Acest tip de joc este extrem de benefic pentru sănătatea creierului, deoarece solicită simultan atenția vizuală și capacitatea de concentrare. Introducerea unei limite de timp face exercițiul și mai interesant și mai provocator.

Poți să găsești diferențele între cele două imagini?

Crezi că ai o vedere foarte bună și o atenție ieșită din comun? Acum este momentul să te testezi. Provocarea de astăzi presupune să descoperi trei diferențe dintre două imagini cu o broască și un melc, în doar 17 secunde. Dacă reușești, se spune că ai „ochi de vultur”.

La prima vedere, cele două imagini par identice. Totuși, există trei detalii diferite, unele evidente, altele extrem de subtile. Diferențele ușor de observat sar rapid în ochi, însă cele mai dificile necesită concentrare maximă.

Pentru a rezolva astfel de puzzle-uri, este recomandat să analizezi cu atenție fiecare element din imagine: poziția obiectelor, culorile, formele sau micile modificări de detaliu. Concentrarea pe aceste aspecte îți poate oferi un avantaj important.

Ai descoperit deja diferențele? Grăbește-te, timpul se scurge! Doar cei cu o atenție excelentă vor reuși să le găsească pe toate înainte de expirarea celor 17 secunde.

Dacă ai identificat toate diferențele, felicitări! Iar dacă nu, nu te descuraja fiindcă antrenamentul face diferența. Dacă vei mai exersa, vei observa că mintea va fi mult mai antrenată pentru a găsi rezolvarea corectă.

