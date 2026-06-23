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Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 5 + 5 = 71, mutând un singur chibrit

De: Andreea Stăncescu 23/06/2026 | 16:35
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 5 + 5 = 71, mutând un singur chibrit
Tu poți să rezolvi testul de mai jos?
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Am pregătit un test de matematică simplu, dar care îi pune în dificultate pe mulți oameni. Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție o ecuație realizată din bețe de chibrit și să găsești soluția corectă. Misiunea ta este să muți un singur băț de chibrit pentru a transforma o ecuație greșită într-una corectă. Ești pregătit să îți testezi atenția și logica?

Testele de IQ și exercițiile de atenție sunt unele dintre cele mai populare metode prin care ne putem pune mintea la încercare. Acestea nu sunt doar o modalitate distractivă de a ne petrece timpul, ci și un antrenament excelent pentru creier. Specialiștii susțin că rezolvarea regulată a puzzle-urilor, problemelor logice și testelor de inteligență poate contribui la dezvoltarea gândirii analitice, a concentrării și a capacității de rezolvare a problemelor.

Poți rezolva ecuația matematică de astăzi?

Testele de IQ evaluează diferite abilități cognitive, precum logica, raționamentul matematic, recunoașterea modelelor și viteza de procesare a informațiilor. Deși un singur test nu poate măsura complet inteligența unei persoane, astfel de provocări oferă indicii despre modul în care funcționează gândirea noastră.

Pentru astăzi, v-am pregătit o provocare simplă la prima vedere, dar care le dă bătăi de cap multor persoane. Tot ce trebuie să faceți este să priviți cu atenție o ecuație formată din bețe de chibrit și să găsiți soluția corectă. Ecuația este: 5 + 5 = 71 și se poate observa că este greșită.

Misiunea voastră este să mutați un singur băț de chibrit astfel încât egalitatea să devină corectă. Nu aveți voie să adăugați sau să eliminați bețe, ci doar să mutați unul dintre ele.

Rezolvarea testului de matematică

Dacă nu ați găsit încă răspunsul, iată soluția: se mută un băț de chibrit din cifra 7, transformând-o în 1, iar cifra 5 din stânga devine 6. Astfel, obținem: 6 + 5 = 11, ceea ce este corect.

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