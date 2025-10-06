Tichetele a căror valoare a crescut la 710 de lei. Vești bune pentru acești români!

Vești bune pentru o categorie de români! Începând cu luna octombrie, tichetele de creșă vor fi majorate în urma unei decizii comune între Ministerul Finanțelor și Ministerului Muncii. Motivul creșterii a fost punctul de inflație care a crescut în ultimii ani.

Luna octombrie aduce vești importante pentru părinții care au copii la creșă: valoarea tichetelor de creșă a fost majorată de la 670 de lei la 710 lei. Această creștere de 40 de lei a fost aprobată printr-un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii, publicat recent în Monitorul Oficial.

Tichetele de creșă au fost majorate

Actualizarea nu este întâmplătoare și ține cont de evoluția inflației și de creșterea generală a prețurilor la produse și servicii. Tichetele de creșă sunt acordate exclusiv angajaților care au copii înscriși în unități de învățământ preșcolar și pot fi folosite doar pentru plata taxei aferente creșei.

Aceste tichete sunt disponibile numai în format electronic și pot fi primite doar de părinții care au un contract de muncă activ și nu se află în concediu de creștere a copilului. Noua valoare de 710 lei va fi aplicată de acum și va rămâne valabilă până în luna martie a anului viitor, oferind un mic sprijin financiar pentru părinții care contribuie la educația timpurie a copiilor lor.

Tichete pentru persoanele defavorizate

Guvernul a decis acordarea unor tichete sociale în valoare totală de 250 de lei pentru persoanele defavorizate, printr-o ordonanță de urgență adoptată recent. Suma va fi acordată în două tranșe a câte 125 de lei și poate fi folosită pentru cumpărarea produselor alimentare sau a meselor calde, până la sfârșitul anului.

Beneficiarii includ pensionarii de peste 65 de ani cu indemnizație socială, persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venituri de maximum 2.000 de lei pe lună și familiile sau persoanele singure care primesc venitul minim de incluziune. Bugetul estimat pentru această măsură este de 372 milioane de lei.

