TOP G a fost surprins la mall! Frații Tate au creat isterie

De: Adrian Vâlceanu 28/11/2025 | 23:40
Agitație mare în Mall Băneasa. Imediat după ce au apărut în fața instanței pentru acuzații multiple, frații Tate s-a dus la mall, unde evident că au atras atenția tuturor. CANCAN.RO are imaginile! E incredibil cum se comportă cârdul de fete tinere care se țin după cei doi frați! 

Dacă vin singure ca ursul la miere, se mai miră lumea că-i achită instanțele pe frații Tate? În Mall Băneasa, bodyguarzii fraților Tate au avut probleme în a ține la distanță mai multe fete de vârste fragede, care s-au luat după cei doi bărbați cercetați penal, probabil ca să-și facă poze cu ei.

E îmbulzează de zici că se dau tigăi! Fetele dau năvală imediat ce zvonul că frații Tate sunt în mall se confirmă. Nici vorbă ca fetele să se ferească de bărbații cu reputație îndoielnică! Dimpotrivă! Încearcă din răsputeri să se apropie de cei doi bărbați despre care se spune că și-ar fi construit averi impresionante din exploatarea unor fete exact ca ele.

În imagini se vede cum una dintre fete își și aranjează părul. O fi vrut să-l impresioneze pe Tristan Tate, care e mai ”baby face”, probabil de-asta le place fetelor. Fete care sunt cu siguranță prea mici pentru astfel de obiective în viață. Zici că doar ieri au terminat sezonul trei din ”Unicorn Academy”!

O altă fată își duce mâna la piept, de parcă emoția că-i vede pe frații Tate e prea mare. Efectiv îi sare inima din piept la gândul că e atât de aproape de ei, că respiră același aer și mai ales că ar fi putut să aibă un selfie cu milionarii.

În timp ce unele poate ar alerga în direcția opusă, fetele se duc direct spre cei doi Tate, despre care multe alte femei au avut păreri radicale. Poate că fetele nu citesc presa și se informează exclusiv de pe conturile de socializare ale celor doi. Sunt scene care sigur îi vor face pe toți părinții să se întrebe serios unde le sunt copiii în acest moment.

Imaginile sunt BOMBĂ! Nu doar fetele din cârdul de ”căprioare” naive sunt ațâțate de prezența celor doi. Inclusiv femeile de la o terasă din mall uită complet de înghețată și întorc capetele după alaiul controversaților milionari.

×