Tragedie în județul Brașov! O persoană a murit și alta a fost rănită într-un accident cu trei autoturisme

Tragic accident pe DN 13! Între Brașov și Rupea, la marginea orașului Feldioara, s-a produs un accident rutier grav, soldat cu decese și ambuteiaje. Trei vehicule au fost implicate, iar una dintre victime a decedat. O altă persoană a fost rănită și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Iată cum s-a întâmplat!

În tragicul accident au fost înrolate trei autovehicule, dintre care două transportau mărfuri. În urma coliziunii, doi ocupanți ai vehiculului au suferit răni și au necesitat îngrijiri de specialitate. Unul dintre pasageri, un bărbat de 65 de ani, a fost declarat decedat de către cadrele medicale.

Accident tragic între Brașov și Rupea

Circulația pe Drumul Național Nr. 13 a fost temporar suspendată pentru investigarea și prevenirea altor incidente. Autoritățile au deviat traficul printr-o parcare din apropiere, astfel încât șoferii să poată ocoli ambuteiajele și să își continue călătoria în siguranță. Aceste tipuri de ambuteiaje pot provoca întârzieri semnificative, în special pe arterele mari, unde traficul este intens, iar alternativele sunt limitate.

„În accident au fost implicate trei autovehicule, dintre care două destinate transportului de marfă, iar în urma impactului două persoane, ocupante în auto, au suferit leziuni corporale pentru care se acordă sprijin de specialitate. Din păcate, pentru una dintre acestea, un bărbat de 65 de ani, personalul medical a declarat decesul”, a transmis IPJ Brașov.

Drumul Național nr.13 este un traseu care leagă municipiul Brașov de orașul Rupea și trece prin mai multe zone cu trafic intens, mai ales în apropierea centrelor urbane. Accidentele pe acest tronson de drum au, de obicei, un impact semnificativ asupra traficului din cauza numărului mare de vehicule care îl folosesc zilnic. Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să fie extrem de precauți, să respecte limitele de viteză și să evite manevrele riscante.

„Traficul este oprit temporar pe DN 13 Braşov – Rupea, în afara localităţii Feldioara, judeţul Braşov, din cauza unui accident în care au fost implicate trei autovehicule”, a transmis și Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

