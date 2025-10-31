Tragedie în lumea fotbalului! S-a stins din viață fostul fotbalist Fabian Tomescu, la doar 46 de ani

Doliu în lumea fotbalului românesc! A murit fostul mijlocaș Fabian Tomescu, la doar 46 de ani. Decesul s-a produs brusc, iar echipajul medical ajuns la fața locului nu a mai putut să îl resusciteze.

Lumea fotbalului buzoian este în doliu după dispariția fulgerătoare a lui Fabian Tomescu, fost jucător cunoscut al echipelor Gloria Buzău, Juventus București, Metalul, Locomotiva și Partizanul Merei. Fostul mijlocaș s-a stins din viață la doar 46 de ani, vestea morții sale provocând un val de tristețe în rândul colegilor, prietenilor și al iubitorilor sportului din județul Buzău.

A murit fostul fotbalist Fabian Tomescu

Potrivit apropiaților, tragedia s-a produs brusc. A fost chemată ambulanța, iar echipajul medical a încercat minute în șir să-l resusciteze pe fostul fotbalist. Din păcate, toate eforturile s-au dovedit zadarnice, iar medicii au fost nevoiți să constate decesul. Moartea lui Fabian Tomescu a venit pe neașteptate, lăsând în urmă durere în comunitatea sportivă în care era bine cunoscut și respectat.

Trupul neînsuflețit al fostului jucător a fost transportat la morga Spitalului Județean, unde s-a efectuat autopsia medicală. Procedura a fost necesară pentru stabilirea cauzelor exacte ale morții. După finalizarea acesteia, familia a ridicat corpul neînsuflețit și l-a depus la capela Cimitirului Eroilor din Buzău, unde rudele, foștii colegi și prietenii se pot reculege și își pot lua rămas-bun.

,,S-a stins Fabian Tomescu. O alta dramă lovește în plin lumea fotbalului buzoian și nu numai. A murit Fabian Tomescu (46 ani), unul dintre cei mai valoroși jucători de pe aceste meleaguri”, stă scris în mesajul de pe rețelele de socializare care a făcut anunțul trist.

Fabian a evoluat la mai multe grupări buzoiene, Gloria, Metalul, Locomotiva, dar și la Juventus București. De asemenea, era extrem de cunoscut şi de la minifotbal, unde s-a remarcat din plin în diverse competiții.

„Dumnezeu să îl odihnească în pace!” „Dumnezeu să te ierte si să te primeasca în împărăţia Lui, Fabian!” „Dumnezeu să te ierte, Fabian”, sunt mesajele de pe social media ale internauților.

