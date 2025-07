Detalii sfâșietoare ies la iveală despre ultimele ore din viața tinerei care a murit după ce a născut un băiețel. Luiza Bănulescu abia aștepta să-și ia în brațe cele două fetițe gemene care o așteptau acasă. Soțul ei i-a promis că le va aduce pe micuțe la spital ca să le vadă, dar femeia s-a stins între timp din viață. Bărbatul spune că Luiza era perfect sănătoasă, iar sarcina ei a decurs normal. Femeia va fi înmormântată duminică, în comuna sa natală. CANCAN.RO are toate detaliile.

Jale mare în comuna Roșia de Amaradia, din Gorj, unde o femeie de 24 de ani a murit la scurt timp după ce a adus pe lume prin cezariană un băiețel. Luiza Bănulescu mai avea două fetițe gemene în vârstă de un an și 11 luni. Vestea că cele două copile vor avea un frățior a fost primită cu mare bucurie de Luiza și soțul ei. Evenimentul așteptat cu nerăbdare de întreaga familie s-a transformat, însă, într-o tragedie.

Luiza a murit în urma unei hemoragii, după ce a fost plimbată de la un spital la altul. Trei copilași au rămas acum orfani de mamă. Luiza a apucat să-și strângă la piept bebelușul, dar a murit fără să-și mai revadă fetițele. Tânăra i-a spus soțului său că îi este foarte dor de cele mici. Bărbatul i-a promis că le va aduce pe fete la spital, dar nu a mai apucat, pentru că între timp Luiza s-a stins din viață. Când s-a întors acasă, Claudiu Bănulescu a fost nevoit să facă față unui moment dureros. Deși prea mici ca să înțeleagă de ce mămica lor nu este cu el, cele două fetițe au căutat-o din priviri pe cea care le-a dat viață.

”De-abia aștepta să meargă acasă să le vadă pe fete, îi era foarte dor de ele. I-am promis că după ce termină cu operația de cezariană și o vor duce pe salon, îi aduc fetițele, dar nu am mai apucat. Luiza era minunată, foarte veselă și plină de viață. Se îngrijea foarte bine de fetițe. Când am venit acasă și am coborât din mașină, fetițele au venit spre mine și au zis «Mama». Ce puteam să le zic?”, a spus, pentru CANCAN.RO , soțul Luizei.

Luiza absolvise școala de asistente medicale, dar încă nu apucase să-și exercite profesia.

Bărbatul susține că soția sa era perfect sănătoasă, iar pe parcursul sarcinii și-a făcut absolut toate analizele și nu a fost semnalată nicio problemă. Luiza a născut prin cezariană la Spitalul Orășenesc Novaci. La scurt timp, a început să se simtă rău, dar cadrele medicale i-ar fi spus soțului ei că nu este nimic grav, ci doar o hemoragie.

”Eu am fost acolo de dimineață, înainte să nască ea. Am vrut să fiu lângă ea. Au pregătit-o, au luat-o, i-au făcut anestezie și au dus-o în blocul operator. După ce a născut, m-am dus să o văd la reanimare. Era sedată, dar părea OK. L-a pupat pe băiețel, i-am făcut și poze. Cu astea am rămas. Am ieșit, iar după vreo 20 de minute, am văzut că începe agitația. Cineva de acolo mi-a zis că a mai venit un pacient la Urgență și de aceea este agitația asta. Am vrut să mă duc să o văd din nou, iar când am ajuns la ATI, nu mai era în pat. Atunci mi-am dat seama că este vorba despre ea, că se întâmplase ceva. Mi-au zis că nu este nimic rău, doar o hemoragie și să aștept să iasă doamna doctor ca să-mi zică. A durat cam vreo oră”, a mai mărturisit soțul Luizei.