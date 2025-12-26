Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Doliu în televiziune! Vedeta TV a murit la doar 35 de ani

Doliu în televiziune! Vedeta TV a murit la doar 35 de ani

De: Daniel Matei 26/12/2025 | 20:30
Doliu în televiziune! Vedeta TV a murit la doar 35 de ani

Mickey Lee, o concurentă din cel mai recent sezon al reality show-ului Big Brother, a decedat. Tânăra avea numai 35 de ani.

Ea a devenit cunoscută după ce a apărut în ultimul sezon al Big Brother SUA, difuzat de postul TV CBS, scrie People.

Familia lui Lee a anunțat vestea într-o postare pe Instagram pe 26 decembrie. „Cu profundă tristețe, familia lui Mickey Lee anunță plecarea ei dintre noi chiar de Crăciun, la începutul serii. Mickey a cucerit inimile publicului din întreaga țară prin apariția sa la Big Brother, unde autenticitatea, puterea și spiritul ei au lăsat o impresie de durată atât asupra fanilor, cât și asupra colegilor de distribuție. Va fi amintită pentru bucuria pe care a adus-o în viețile atâtor oameni și pentru conexiunile autentice pe care le-a format atât pe ecran, cât și în afara lui”, transmite familia.

Sursa foto: Instagram

Ce spun apropiații tinerei

Lee fusese internată la Terapie Intensivă după ce a suferit o „serie de stopuri cardiace”, potrivit unei campanii GoFundMe create pe 22 decembrie.

Tânăra s-a născut în Jacksonville, Florida, dar locuia în Atlanta, conform GoFundMe.

„O personalitate vibrantă, strategică și de neuitat, Mickey a captat atenția fanilor cu energia, autenticitatea și gameplay-ul său îndrăzneț. Originară din Jacksonville, Florida și stabilită în Atlanta, Georgia, ea a adus farmec și o concurență acerbă în casa Big Brother ca și curator de evenimente și forță creativă”, se arată în campania de strângere de fonduri.

Foste concurente ale emisiunii Big Brother au comentat la postarea de pe Instagram care anunța moartea lui Lee. „Va fi mereu amintită și sunt extrem de recunoscătoare că am avut ocazia să o cunosc pentru o scurtă perioadă… a împărtășit atât de multă lumină cu noi și a fost un suflet uimitor”, a scris Rachel Reilly.

CITEȘTE ȘI:

Continuă scandalul din familia Beckham. Brooklyn, ironii la adresa părinților lui, pe muzica lui Lady Gaga

Papa Leon, primul mesaj de Crăciun în calitate de șef al Bisericii Catolice: „Omul vrea să devină Dumnezeu pentru a-și domina aproapele”

Adevărul întâlnirii dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck chiar înainte de Crăciun. De ce au ieșit cei doi în oraș, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Continuă scandalul din familia Beckham. Brooklyn, ironii la adresa părinților lui, pe muzica lui Lady Gaga
Showbiz internațional
Continuă scandalul din familia Beckham. Brooklyn, ironii la adresa părinților lui, pe muzica lui Lady Gaga
P. Diddy visează la un miracol de Crăciun. Ce le-a cerut artistul magistraților
Showbiz internațional
P. Diddy visează la un miracol de Crăciun. Ce le-a cerut artistul magistraților
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană pentru porci
Adevarul
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane,...
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor....
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a durat și a cât a costat
Digi 24
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a...
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani”
Digi24
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ea este tânăra care a murit în accidentul cumplit din Bistrița. Un șofer teribilist a intrat pe ...
Ea este tânăra care a murit în accidentul cumplit din Bistrița. Un șofer teribilist a intrat pe contrasens, iar Diana n-a avut nicio șansă
Câte calorii are 100 de grame de cozonac, de fapt. Avertismentul făcut de dr. nutriționist Mihaela ...
Câte calorii are 100 de grame de cozonac, de fapt. Avertismentul făcut de dr. nutriționist Mihaela Bilic
Crimă în ziua de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane
Crimă în ziua de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane
Cum și-a pierdut fostul fotbalist de la Steaua averea de 5 milioane de euro. Ce a făcut imediat după
Cum și-a pierdut fostul fotbalist de la Steaua averea de 5 milioane de euro. Ce a făcut imediat după
Alertă medicală în Europa! S-a descoperit un virus mortal: au fost confirmate primele cazuri
Alertă medicală în Europa! S-a descoperit un virus mortal: au fost confirmate primele cazuri
Accident cu 10 mașini în Olt: s-a activat Planul Roșu de Intervenție! Sunt implicate 27 de persoane
Accident cu 10 mașini în Olt: s-a activat Planul Roșu de Intervenție! Sunt implicate 27 de persoane
Vezi toate știrile
×