Doliu în televiziune! Vedeta TV a murit la doar 35 de ani

Mickey Lee, o concurentă din cel mai recent sezon al reality show-ului Big Brother, a decedat. Tânăra avea numai 35 de ani.

Ea a devenit cunoscută după ce a apărut în ultimul sezon al Big Brother SUA, difuzat de postul TV CBS, scrie People.

Familia lui Lee a anunțat vestea într-o postare pe Instagram pe 26 decembrie. „Cu profundă tristețe, familia lui Mickey Lee anunță plecarea ei dintre noi chiar de Crăciun, la începutul serii. Mickey a cucerit inimile publicului din întreaga țară prin apariția sa la Big Brother, unde autenticitatea, puterea și spiritul ei au lăsat o impresie de durată atât asupra fanilor, cât și asupra colegilor de distribuție. Va fi amintită pentru bucuria pe care a adus-o în viețile atâtor oameni și pentru conexiunile autentice pe care le-a format atât pe ecran, cât și în afara lui”, transmite familia.

Ce spun apropiații tinerei

Lee fusese internată la Terapie Intensivă după ce a suferit o „serie de stopuri cardiace”, potrivit unei campanii GoFundMe create pe 22 decembrie.

Tânăra s-a născut în Jacksonville, Florida, dar locuia în Atlanta, conform GoFundMe.

„O personalitate vibrantă, strategică și de neuitat, Mickey a captat atenția fanilor cu energia, autenticitatea și gameplay-ul său îndrăzneț. Originară din Jacksonville, Florida și stabilită în Atlanta, Georgia, ea a adus farmec și o concurență acerbă în casa Big Brother ca și curator de evenimente și forță creativă”, se arată în campania de strângere de fonduri.

Foste concurente ale emisiunii Big Brother au comentat la postarea de pe Instagram care anunța moartea lui Lee. „Va fi mereu amintită și sunt extrem de recunoscătoare că am avut ocazia să o cunosc pentru o scurtă perioadă… a împărtășit atât de multă lumină cu noi și a fost un suflet uimitor”, a scris Rachel Reilly.

CITEȘTE ȘI:

Continuă scandalul din familia Beckham. Brooklyn, ironii la adresa părinților lui, pe muzica lui Lady Gaga

Papa Leon, primul mesaj de Crăciun în calitate de șef al Bisericii Catolice: „Omul vrea să devină Dumnezeu pentru a-și domina aproapele”

Adevărul întâlnirii dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck chiar înainte de Crăciun. De ce au ieșit cei doi în oraș, de fapt