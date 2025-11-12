Acasă » Știri » Ultimele informații despre starea lui Cornel Dinu, după ce a fost internat de urgență la Spitalul Universitar. Cum se simte

Ultimele informații despre starea lui Cornel Dinu, după ce a fost internat de urgență la Spitalul Universitar. Cum se simte

De: Anca Chihaie 12/11/2025 | 16:41
Cornel Dinu, fostul mare fotbalist și antrenor al echipei Dinamo București, a fost internat în noaptea de sâmbătă, fiind transferat ulterior la secția de cardiologie pentru investigații suplimentare. La vârsta de 77 de ani, Dinu se confruntă cu probleme de sănătate care s-au accentuat în ultimii ani, obligându-l să se retragă din viața publică.

În ultimii ani, fostul antrenor a ales să se retragă aproape complet din viața publică, evitând evenimentele sportive și aparițiile în media. În cazul lui Cornel Dinu, pierderea soției a reprezentat un factor major care a dus la o semi-depresie și la reducerea drastică a activităților sociale.

Cum se simte acum Cornel Dinu

De mai bine de un an și jumătate, fostul sportiv nu a mai ieșit din casă în mod regulat, ceea ce a amplificat provocările legate de sănătatea sa psihică și fizică. Retragerea completă din viața publică a fost accentuată de starea fragilă a inimii și de dificultățile legate de menținerea unei rutine zilnice. Specialiștii subliniază că aceste aspecte sunt frecvente în cazul persoanelor vârstnice care trec prin evenimente traumatizante, precum pierderea partenerului de viață.

„Starea mea e acceptabilă”, a spus Cornel Dinu.

Starea de izolare a lui Cornel Dinu ar fi fost accentuată după pierderea soției sale. Fostul conducător al clubului, Cristi Borcea, a menționat că, în urma acestui eveniment, Dinu a intrat într-o perioadă dificilă, care ar fi contribuit la agravarea stării sale de sănătate și la retragerea din viața publică.

„După decesul soției, a căzut, așa, într-o semi-depresie. Pe mine, Cornel Dinu m-a crescut. O să îl sun mai încolo. E mai importantă ziua lui Cornel Dinu decât Dinamo – FCSB. E omul care m-a crescut și m-a învățat ce înseamnă Dinamo București. Noi am trecut și prin momente grele împreună. Când am venit noi la Dinamo, echipa era pe locul 12. Era aproape de desființare și am reușit să salvăm clubul. Vreau să îi urez multă sănătate! Marea mea durere e că nu am reușit să îl mai scot din casă. Stă mai mult în casă”, a spus Cristi Borcea.

