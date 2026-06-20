Un tânăr de 18 ani riscă închisoarea după un clip viral filmat într-una dintre cele mai dure țări din lume

Un adolescent francez în vârstă de 18 ani a fost pus sub acuzare în Singapore după ce a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care linge un pai dintr-un automat de suc de portocale și îl pune înapoi. Imaginile au devenit rapid virale și au stârnit reacții puternice în orașul-stat cunoscut pentru regulile sale extrem de stricte privind curățenia și comportamentul public.

Tânărul, identificat drept Didier Gaspard Owen Maximilien, a fost pus oficial sub acuzare pe 24 aprilie pentru „mischief” și tulburarea ordinii publice, potrivit publicației The Straits Times.

Filmarea a devenit virală pe internet

Incidentul ar fi avut loc pe 12 martie, într-un mall din Singapore. În imaginile distribuite online, adolescentul apare lingând un pai dintr-un automat de suc de portocale, după care îl pune la loc în compartimentul aparatului. Clipul a circulat rapid pe rețelele sociale și a provocat indignare în rândul localnicilor. Tânărul nu și-a recunoscut încă vina în fața instanței.

Firma IJooz, care operează automatul respectiv, a depus imediat plângere la poliție. Compania a anunțat că a dezinfectat complet distribuitorul și a înlocuit toate cele 500 de paie din aparat.

În plus, operatorul a transmis că va modifica automatele pentru a evita incidente similare. Noile măsuri vor include paie ambalate individual și compartimente speciale care se deschid doar după finalizarea plății.

Adolescentul riscă până la doi ani de închisoare

În Singapore, infracțiunea de „vandalism” poate fi pedepsită cu până la doi ani de închisoare, amendă sau ambele sancțiuni simultan. Acuzația de tulburare a ordinii publice este mai puțin gravă și poate aduce până la trei luni de închisoare sau amendă.

Avocații adolescentului, care studiază la o școală franceză de afaceri din Singapore, au refuzat să ofere declarații despre caz. Singapore este recunoscut pentru legislația extrem de severă privind curățenia și comportamentul în spațiul public.

Orașul-stat aplică reguli stricte inclusiv pentru aruncarea gunoiului pe jos, vandalism, mestecatul gumei sau comportamentul considerat ofensator în public.

Între timp, instanța i-a permis adolescentului să plece într-o excursie școlară în Manila, între 2 și 25 mai, excursie necesară pentru absolvire. El urmează să revină în fața judecătorilor pe 29 mai.

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