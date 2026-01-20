Unul dintre cele mai costisitoare divorțuri din lume! Femeia care a primit 8 miliarde de dolari de la fostul soț

Un transfer financiar uriaș, ținut departe de ochii publicului ani la rând, rescrie istoria divorțurilor de miliardari. Din dezvăluirile recente reiese că separarea dintre Bill și Melinda Gates a dus la una dintre cele mai mari plăți făcute vreodată după un divorț.

Liniște totală și un acord discret în valoare de 8 miliarde de dolari

Bill Gates a transferat discret aproape 8 miliarde de dolari către fundația privată a fostei sale soții, Melinda French Gates, într-una dintre cele mai mari plăți financiare legate de un divorț făcute publice vreodată. Donația, în valoare de 7,88 miliarde de dolari, a fost realizată în 2024 către Pivotal Philanthropies Foundation, un ONG relativ nou lansat de Melinda French Gates, potrivit unui document fiscal recent, analizat de New York Times. Această dezvăluire marchează prima confirmare oficială a termenilor financiari conveniți în cadrul divorțului. Vestea despărțirii a venit în 2021, iar în 2024, Bill și Melinda au decis să își separe complet activitățile filantropice comune.

Imperiul filantropic al Melindei French Gates

La momentul retragerii sale din funcția de copreședinte al Fundației Bill & Melinda Gates, Melinda French Gates declara că, potrivit înțelegerii de divorț, va primi miliarde de dolari pentru a finanța proiecte independente axate pe sprijinirea femeilor și familiilor. În perioada imediat următoare despărțirii, Bill Gates a transferat sume uriașe sub formă de acțiuni către fosta lui soție prin Cascade Investment, compania lui privată de investiții, relatează New York Post. Cei doi au convenit și asupra împărțirii unui portofoliu impresionant: proprietăți imobiliare evaluate la peste 170 de milioane de dolari, o colecție de artă estimată la 130 de milioane de dolari și un pachet semnificativ de acțiuni Microsoft. Potrivit Forbes, aceste active i-au adus Melindei French Gates o avere estimată la 25 de miliarde de dolari.

Plata recent dezvăluită face parte dintr-un acord filantropic separat, declanșat de ieșirea ei din fundația Gates. Bill Gates s-ar fi angajat să ofere în total 12,5 miliarde de dolari pentru proiectele filantropice independente ale fostei sale soții. Din această sumă, 7,88 miliarde au ajuns la Pivotal Philanthropies, iar restul de aproximativ 4,6 miliarde de dolari ar fi fost direcționați către Pivotal Ventures, o companie de tip LLC, care nu este obligată la același nivel de transparență publică.

Divorțul Amazon a fost cel mai costisitor de până acum

Până acum, cel mai costisitor divorț a fost cel din 2019 dintre fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și MacKenzie Scott, în urma căreia aceasta a primit acțiuni Amazon în valoare de aproximativ 38 de miliarde de dolari. Însă, spre deosebire de acel divorț rapid și relativ simplu, separarea familiei Gates s-a derulat pe parcursul mai multor ani, prin transferuri de acțiuni, proprietăți și, în final, printr-o separare filantropică de proporții.

Bill și Melinda French Gates au anunțat că se despart în mai 2021, declarând că nu mai cred că pot „crește împreună”. Divorțul a fost finalizat în luna august din același an, pe fondul unor tensiuni vechi, amplificate de zvonurile legate de relațiile lui Bill Gates, inclusiv întâlnirile cu controversatul finanțist Jeffrey Epstein, dar și de episoade anterioare de comportament inadecvat la locul de muncă.

În prezent, fundația Pivotal Philanthropies a devenit una dintre cele mai puternice organizații filantropice private din SUA, transformând-o pe Melinda French Gates într-una dintre cele mai influente personalități din domeniu.

