Vacanță de coșmar în Egipt pentru o româncă! Ce-a putut să găsească Adela când a ajuns la cazare: ”Mizerie, mirosuri insuportabile și…”

O româncă ce își dorea o vacanță de vis în Egipt s-a trezit trăind un adevărat coșmar chiar de la cazare. În loc de relaxare și servicii de calitate, a avut parte de condiții dezamăgitoare, lipsă de confort și situații revoltătoare, care i-au transformat sejurul într-o experiență pe care spune că nu o va uita niciodată.

O turistă din România a povestit pe un grup de Facebook experiența neplăcută trăită în prima și, spune ea, ultima vacanță petrecută în Egipt. Femeia a reclamat condiții „sub orice nivel decent” atât la hotelul unde era cazată inițial, cât și la cel unde a fost mutată ulterior din cauza întârzierii avionului.

Vacanță de coșmar pentru o româncă

Românca a relatat întreaga sa experiență din Egipt și se declară dezamăgită! Ea și-a început sejurul la un hotel renumit, însă ceea ce a găsit acolo a uimit-o total și nu în modul cel mai plăcut. Accesul la mare era imposibil din cauza fluxului și refluxului, iar serviciile și condițiile de cazare au fost mult sub așteptările promise de agenția de turism.

Situația s-a agravat în ultima zi a vacanței, când, din cauza unei întârzieri de aproape 10 ore a zborului, turista a fost mutată la un alt hotel, de patru stele. Acolo, spune ea, a găsit mizerie, mirosuri insuportabile și chiar un șoarece care i s-a lovit de picior.

„Din păcate, prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. Totul a fost sub orice nivel decent. Hotelul a fost mult sub așteptări, nu am avut acces real la mare, fluxul și refluxul erau atât de mari încât nici într-o zi nu ne-am putut bucura de mare, iar condițiile de cazare nu reflectau în niciun fel ceea ce ni s-a prezentat. Cireașa de pe tort a fost, însă, atunci când, din cauza zborului care a întârziat aproape 10 ore, am fost mutată la un hotel de patru stele, unde condițiile au fost de-a dreptul revoltătoare: mizerie, mirosuri insuportabile și, mai grav, un șoarece care mi s-a bătut efectiv de picior! Nu am putut nici măcar să beau un pahar de apă, de teamă pentru igienă.

Dezamăgirea a fost și mai mare când agenția de turism prin care a cumpărat vacanța nu a ajutat-o deloc și a trebuit să se descurce singure.

Când am cerut explicații și am întrebat cine este responsabil pentru această cazare din ultima zi, reprezentanții s-au spălat pe mâini complet și au refuzat orice asumare. A fost o experiență traumatizantă, nu o vacanță. P.S Aici nu e vorba despre preț neapărat si nu, nu a fost o vacanță ieftină. Eu am vrut sa atrag atenția de faptul ca am fost mutată la un hotel sub orice critică și agenția nu își asumă nimic”, a scris românca, pe un grup de Facebook de vacanțe.

