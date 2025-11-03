Acasă » Altceva Podcast » Vești proaste pentru fanii Pepco! Se închid aproape 30 de magazine, din Germania

De: Mirela Loșniță 03/11/2025 | 19:51
Vești proaste pentru clienții Pepco. Pepco Group, unul dintre principalii retaileri de tip discount din Europa, va închide 28 de magazine în Germania, din cele 64 pe care le deține pe teritoriul țării. 

În luna iulie 2025, această companie a depus o cerere de insolvență la Tribunalul districtual Berlin-Charlottenburg. La acel moment, motivele invocate au fost pierderile operaționale și provocările structurale din rețeaua sa de sucursale.

Pepco Group a făcut un anunț prin care a transmis că 28 de magazine vor fi închise “din cauza lipsei de perspective economice până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, după încheierea măsurilor obișnuite de lichidare a stocurilor”. Această declarație sugerează că, probabil, aceste magazine vor începe o lichidare de stocuri înainte de a se închide.

Compania a anunțat că închiderea sucursalelor vor afecta 165 dintre cei aproximativ 500 de angajați, aceștia urmând să fie concediați. 36 de magazine au fost considerate cu perspectivă economică viabilă, însă nu s-a anunțat ce magazine vor mai rămâne deschise.

„Reorganizarea planificată a Pepco în Germania este un pas esențial către o rentabilitate durabilă, bazată pe o bază operațională mai suplă și mai rezistentă”, au transmis reprezentanții companiei.

Pepco deține 4.000 de magazine în 18 țări și peste 30.000 de angajați. Pepco este un lanț european de magazine foarte prezent în România și oferă o gamă largă de articole de îmbrăcăminte, articole pentru casă, jucării și produse de uz casnic la prețuri accesibile.

Pepco are 500 de magazine deschise pe teritoriul țării noastre. Acest prag a fost atins pe 11 septembrie 2025, la aniversarea a 10 ani de la intrarea pe piața locală. De asemenea, Pepco este prezent în peste 100 de orașe din România, având aproape 4.000 de angajați.

