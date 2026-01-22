Acasă » Știri » Știri externe » Wiz Khalifa încearcă să scape de problemele cu legea din România! Când are loc primul termen de judecată?

De: Daniel Matei 22/01/2026 | 22:10
Sursa foto: Shutterstock

Rapperul american Wiz Khalifa a făcut contestație după ce a fost condamnat de Curtea de Apel Constanța la nouă luni de închisoare după ce a fumat o țigară cu marijuana pe scena unui festival de muzică din Costinești.

Reprezentanții artistului au depus contestația la Tribunalul Constanța miercuri, iar termenul de judecată a fost stabilit de instanță pentru data de 3 aprilie.

Wiz Khalifa a fost condamnat la închisoare în România

Artistul a primit o sentință definitivă de 9 luni de detenție, ca urmare a incidentului de la festivalul Beach Please. În timpul concertului din 2024, Wiz Khalifa a aprins  pe scenă, gest făcut în fața a peste 100.000 de tineri. Ulterior, acesta a fost dat în urmărire internaţională.

Artistul american a venit în România în vara lui 2024 pentru concertul de la „Beach Please” din Costinești. În timpul show-ului, acesta a aprins un joint pe scenă, moment care a atras atenția autorităților și a devenit viral pe rețelele sociale.

Poliția a deschis imediat un dosar pentru deținere de droguri în vederea consumului propriu. În primă instanță, judecătorii au decis doar o amendă, dar cazul a ajuns la Curtea de Apel Constanța.

Astăzi, 18 decembrie 2025, Curtea de Apel a pronunțat hotărârea definitivă: Wiz Khalifa, pe numele real Thomaz Cameron Jibril, a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu executare. Tribunalul Constanța a emis mandatul de executare, iar cum artistul nu se mai afla în România, urmează să fie dat în urmărire internațională.

O instanță din SUA urmează să analizeze cererea, respectiv dacă infracțiunea este considerată suficient de gravă pentru a justifica extrădarea unui cetățean american.  În cazul în care Wiz Khalifa va începe executarea pedepsei pe un alt teritoriu, atunci ar putea să-i fie respinsă cererea de extrădare. Acest lucru însă nu îi va reduce din pedeapsă.

Tags:

