A devenit mamă în secret! Cântăreața din România a publicat prima imagine cu bebelușul ei

Paulina a devenit mamă pentru prima dată, iar vestea a fost făcută publică chiar de artistă, după ce a ales să își țină viața personală departe de atenția publică.

Cântăreața, cunoscută pentru piesa „Fetița ta de milioane”, le-a arătat recent fanilor primele imagini cu bebelușul său.

Paulina a devenit mămică

Cu aproximativ o lună înainte, artista publicase prima fotografie în care își afișa sarcina.

În imagine apărea alături de soțul său, iar mesajul care însoțea postarea, „Ultimele zile în doi”, lăsa de înțeles că nașterea era foarte aproape.

La scurt timp după aceea, Paulina a revenit în mediul online cu primele fotografii ale copilului.

Imaginile au atras rapid atenția urmăritorilor săi, care au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje de felicitare și urări pentru noua familie.

„Multă sănătate și să vă bucurați de fiecare clipă! Chiar și momentele grele sunt… priceless. Timpul trece foarte repede”; „Felicitări! Bun venit pe lume, pui de om!”; „Felicitări!!! Să fiți sănătoși și fericiți!” „Cât am lipsit? Ce sezon este? Să-ți trăiască!” sunt câteva dintre mesajele primite de artistă după publicarea fotografiilor.

De asemenea, cântăreața a publicat pe pagina sa de TikTok un videoclip în care își filmează bebelușul, pe fundalul unei piese lansate recent.

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