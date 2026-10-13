De câte ori a comis ilegalități Cuzin Toma la volan. Are o condamnare şi încă un dosar pe rol

De câte ori a comis ilegalități Cuzin Toma la volan. Are o condamnare şi încă un dosar pe rol
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Cuzin Toma/ sursa foto: colaj CANCAN
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Cuzin Toma a fost pus sub control judiciar după ce s-a urcat la volan sub influența substanțelor interzise și a provocat un accident în Teleorman. Actorul nu este la prima abatere de acest fel, având deja o condamnare și încă un dosar pe rol. 

Marți, 13 octombrie, Cuzin Toma a fost reținut pentru 24 de ore. El a provocat un accident în comuna Peretu, din Teleorman, după ce s-a urcat la volanul autoturismului sub influența substanțelor interzise și fără permis de conducere. În urma audierilor, judecătorii au dispus măsura controlului judiciar. Numai că nu este prima dată când actorul scapă basma curată. Este a șaptea oară când acesta este prins că încalcă legea. Ba mai mult, are o condamnare la un an de închisoare cu suspendare, dar a obținut amânarea pedepsei pentru că este implicat în proiecte educaționale. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

De câte ori a comis ilegalități Cuzin Toma la volan

Actorul a încălcat legea pentru a șaptea oară. Prima dată când a fost în vizorul autorităților s-a întâmplat în urmă cu zece ani, atunci când în mașina pe care o conducea polițiștii au descoperit substanțe interzise. În plus, și analizele de sânge au confirmat consumul. Procurorii DIICOT au considerat că nu există un interes public în urmărirea lui penală, astfel că a scăpat fără sacțiuni.

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Mai mult decât atât, dosarul a fost închis definitiv de Tribunalul București, iar la două luni distanță a fost din nou prins cu substanțe interzise în mașină. Problemele legale nu s-au oprit aici pentru el. În timp ce era cercetat penal, el a fost depistat de polițiști în trafic pe un bulevard din București cu o țigară cu substanțe psihoactive. Cu toate acestea, el a scăpat încă o dată.

Pe de altă parte, în anul 2018, un prim dosar ajunge în instanță. Actorul fusese prins de două ori în decursul a două luni la volanul mașinii deși avea permisul suspendat. De asemenea, el a fost testat pozitiv la substanțele interzise.

Cuzin Toma/ Sursa foto: Instagram

Cuzin Toma are un dosar pe rol

În 2022, Judecătoria Sectorului 3 decide o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare, dar cu amânare. Acesta a rămas astfel, sub supraveghere timp de doi ani. Autoritățile au invocat motive precum faptul că și-a recunoscut greșelile, nu avea antecedente penale, era implicat în proiecte educaționale și nu provocase până atunci un accident.

Doar că actorul nu s-a oprit nici de această dată, iar în 2025, a urcat din nou la volan sub influența substanțelor interzise și a fost prins în Sectorul 1 al Capitalei. I s-a suspendat dreptul de a conduce, iar un detaliu important este că dosarul este încă pe rol. După incidentul de marți, 13 octombrie, el a fost plasat sub control judiciar.

VEZI ȘI: Prima reacție a PRO TV după ce actorul Cuzin Toma a fost reținut. Ce spun despre comportamentul lui Firicel din Las Fierbinți

Ce consumase Cuzin Toma, înainte de a se urca la volan? Firicel din Las fierbinți, prins a patra oară

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