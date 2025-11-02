Acasă » Exclusiv » Adolescenții din Capitală au dus Halloween-ul la extrem! Petrecerea din club s-a terminat pe trotuar. „Cine pică primul” a fost proba serii

Adolescenții din Capitală au dus Halloween-ul la extrem! Petrecerea din club s-a terminat pe trotuar. „Cine pică primul” a fost proba serii

De: Rebeka Pascu 02/11/2025 | 18:16
Adolescenții din Capitală au dus Halloween-ul la extrem! Petrecerea din club s-a terminat pe trotuar. „Cine pică primul” a fost proba serii
Nopțile de Halloween s-au terminat… cum altfel decât apoteotic! Nu, nu s-au plimbat fantome pe străzi și nici nu a apărut Dracula prin Centrul Vechi, dar cluburile din Capitală au fost pline ochi de adolescenți care au luat petrecerea poate prea în serios. Distracție, shot-uri, poze pentru story și… final de film horror-comedy! CANCAN.RO a surprins imagini cu adolescenții însetați la propriu de…alcool! 

În fața LOFT-ului,  atmosfera s-a schimbat brusc din „party hard” în „panică generală”. Adolescentii s-au distrat până au uitat de ei. Unii au ieșit la aer, alții s-au prăbușit pe trotuar, iar câțiva au intrat direct în competiția „cine vomită primul”. Și… avem un câștigător! Priviți imaginile hilare cu tinerii care n-au antrenament deloc pentru băutură!

Seara de Halloween s-a sfârșit apoteotic!

Trebuia să fie o noapte cu costume și distracție, dar s-a transformat într-un stand-up comedy, la propriu!  Adolescentii noștri au dat totul pe ringul de dans, iar la final s-au predat în fața… alcoolului. Neștiutori în ale băuturii, tinerii au dat shot-uri peste shot-uri și au ajuns pe bordura din fața clubului, încercând să se țină pe picioare.

Adolescenți în stare de ebrietate în fața clubului din Capitală

Halloween-ul din 2025 o să rămână în istorie! Nu pentru cele mai tari costume, ci pentru cele mai epice „căderi”. După atâtea shot-uri și atât de multă distracție, tinerii au vrut să ia o gură de aer proaspăt, dar nu s-au mai abținut și… Au dat tot afară! Nu-i glumă. Nici nu îi putem judeca! Își trăiesc viața din plin ca la 18 ani, fără măsură, ce-i drept, dar cu siguranță au învățat din asta!

Un tânăr vomită în fața clubului din cauza băuturii alcoolice excesive

