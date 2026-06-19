Adrian Ilie a introdus în rutina zilnică o blondă voluptoasă. “Regia” prin care încearcă să treacă neobservați

Adrian Ilie, fostul internațional român, a atras mereu atenția, nu doar prin cariera sa de fotbalist, ci și prin prisma unor controverse care i-au marcat viața personală. Căsătorit de peste 20 de ani și cu o fiică de 26 de ani, bărbatul ar mai fi fost mai plimbăreț și nu s-a uitat doar în grădina lui. Recent, pe adresa de pont@cancan.ro (acolo unde vă invităm să ne trimiteți în continuare lucruri despre ceea ce se întâmplă în showbiz), am primit informații conform cărora Adrian Ilie s-ar întâlni constant cu o blondă cu care se zvonește că ar avea o relație de trei ani. Informațiile venite pe pont ne spun că cei doi au fost văzuți de numeroase ori în anumite restaurante specifice din Capitală, însă lucrurile nu ar fi chiar roz. Surse apropiate susțin că între ei izbucnesc frecvent discuții aprinse, fără să mai țină cont de privirile celor din jur. CANCAN.RO a cercetat totul și vă prezintă imagini și informații în exclusivitate!

Așa cum vă spuneam, pe adresa de pont@cancan.ro au venit informații conform cărora fostul internațional român, Adrian Ilie, ar avea o relație cu năbădăi cu o blondă misterioasă pe nume Luiza. Aceștia s-ar întâlni în anumite zone, în locații exacte din Floreasca și Pipera, acolo unde s-ar aprinde destul de tare, iar presupusele certuri dintre ei ar deranja clienții fideli ai respectivelor restaurante. Însă, pentru a ne asigura că informațiile sunt corecte, CANCAN.RO a mers în inspecție pentru a cerceta terenul și a vă prezenta exact cum stau lucrurile. Iată cum i-am surprins trei zile la rând!

Adrian Ilie, întâlnire misterioasă cu o blondă la cafenea

Din câte se pare, cei doi au o rutină bine pusă la punct. În fiecare zi, își încep programul cu o sesiune de antrenament la sală, iar după efort urmează răsfățul. Destinația preferată pare să fie o cafenea din zona Pipera, Jolie Ville Cafe. Trei zile consecutive, traseul lor a fost aproape identic, semn că întâlnirile dintre cei doi nu sunt deloc întâmplătoare.

Deși sursele susțin că între cei doi tensiunile sunt la ordinea zilei, fostul internațional pare să aibă o preocupare mai mare, mai exact să nu fie văzut în compania blondei. Pe tot parcursul întâlnirilor surprinse de CANCAN.RO, acesta s-a arătat extrem de atent la tot ce se întâmplă în jurul său. A privit în repetate rânduri către mesele din apropiere și către persoanele care intrau în local, semn că pentru el discreția ocupă un loc important în această poveste. Dacă certurile și împăcările par să facă parte din rutină, posibilitatea ca presupusa idilă să ajungă la urechile cunoscuților pare să îi dea mai multe emoții.

Ziua 1, orele dimineții. Cei doi se află la cafenea. Nu stau la aceeași masă. Ea, îmbrăcată sport, cu un compleu mov cu detalii negre, foarte mulat, care îi scoate în evidență formele. Își bea cafeaua, trage din țigară și butonează frenetic pe telefon. El, nu e la masă cu ea, ci se află la o altă masă din local, alături de un prieten. Nici nu-l bagă în seamă pe cel care îi ține companie, ci stă și el pe telefon.

Dacă privim atent imaginile ne putem da seama că cei doi au o discuție destul de tensionată prin mesaje. Ea nu are stare, își dă părul pe după urechi, se uită pe telefon și apoi butonează, din nou, îi mai aruncă o privire, semn că nu îi place ce răspunsuri primește. La un moment dat, amicul lui „Cobra” se ridică de la masă, iar fostul internațional român nici nu observă acest aspect, fiind foarte concentrat la conversația de pe telefon. Ulterior, Adrian Ilie și blonda se întâlnesc în colțul cafenelei și stau de vorbă câteva minute bune. Nu schițează niciun gest de apropiere, dar o tensiune există între ei.

Una caldă, una rece! Fostul internațional și tânăra sunt doar un zâmbet

Ziua a doua, căci nu am abandona misiunea, amândoi se aflau în același complex. El iese de la sală, acolo unde a petrecut o vreme, cel mai probabil se antrenează pentru a își menține muschii căpătați pe perioada în care a fost fotbalist de performanță. Se așază la aceeași cafenea, iar la scurt timp, apare și Luiza, după ce și ea și-a terminat antrenamentul. Ca și cu o zi înainte, cei doi se așază la mese diferite și continuă cu mesajele. De data aceasta, mai fac câte un schimb de priviri, iar lucrurile se încheie acolo. Ea se îndreaptă către mașina parcată în fața complexului și pleacă spre o altă destinație.

A treia zi, a treia întâlnire. Aplică aceeași strategie, fiecare se așază la alta masă, doar că, de această dată, fostul internațional român face un gest de apropiere. Se ridică de la masă și se duce la ea. Luiza e doar un zâmbet când îl vede pe el, ia o gură din limonada de pe masă, apoi se înfruptă și el… tot din limonada ei. Ulterior, întâlnirea lor se încheie în termeni amiabili, ba chiar cu zâmbetul larg pe buze, semn că de data aceasta armonia a plutit în relația lor.

Nu știm exact cum vor decurge lucrurile, având în vedere că relația dintre ei este imprevizibilă, dar vom fi, ca de fiecare dată la datorie, și nu vom abandona subiectul!

CITEȘTE ȘI: De la fotbal la afaceri! ”Cobra” Adrian Ilie și-a transformat banii într-un imperiu și vrea să-i lase fiicei sale o moștenire de milioane

ACCESEAZĂ ȘI: Adrian Ilie, prins băut la volan. Cum a comis-o ”Cobra” pentru a doua oară