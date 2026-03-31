Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Alertă la Vatican: Papa Leon convoacă exorciștii din întreaga lume pentru a lupta cu satanismul

Alertă la Vatican: Papa Leon convoacă exorciștii din întreaga lume pentru a lupta cu satanismul

De: Diana Cernea 31/03/2026 | 06:10
Alertă la Vatican: Papa Leon convoacă exorciștii din întreaga lume pentru a lupta cu satanismul
Îngrijorări tot mai mari la Vatican, unde Papa Leon al XIV-lea a convocat cei mai importanți exorciști catolici pentru a discuta despre creșterea alarmantă a fenomenelor legate de ocultism, ezoterism și satanism în întreaga lume. Întâlnirea vine pe fondul unor avertismente tot mai frecvente privind impactul acestor practici asupra credincioșilor, potrivit New York Post.

Papa Leon al XIV-lea a găzduit o întâlnire privată cu o delegație de preoți din cadrul International Association of Exorcists (AIE), una dintre cele mai importante organizații de profil la nivel mondial.

Avertisment sumbru din partea exorciștilor

În cadrul discuțiilor, exorciștii au prezentat un raport detaliat privind creșterea cazurilor asociate cu practicile oculte și satanismul, precum și consecințele spirituale pe care acestea le pot avea asupra oamenilor.

Potrivit informațiilor, aceștia au atras atenția că tot mai mulți credincioși se confruntă cu suferințe spirituale grave, iar lipsa unor intervenții adecvate poate agrava situația.

Vicepreședintele AIE, părintele Francesco Bamonte, a transmis un mesaj clar: ignorarea acestor fenomene nu face decât să-i lase pe oameni singuri cu problemele lor, împingându-i, uneori, spre „soluții” periculoase.

Câte un exorcist în fiecare dieceză

Unul dintre principalele puncte discutate a fost necesitatea pregătirii unui număr mai mare de preoți specializați în exorcism. Reprezentanții AIE au cerut ca fiecare dieceză din lume să aibă cel puțin un exorcist bine instruit, capabil să gestioneze astfel de cazuri.

În timpul întâlnirii, Papei i-au fost prezentate și materiale oficiale, inclusiv un ghid pentru practica exorcismului, dar și simboluri religioase, ca imaginea Arhanghelului Mihail, care este asociat cu protecția împotriva răului.

Papa Leon a descris anterior acest tip de activitate ca fiind una „delicată, dar extrem de necesară”, subliniind rolul exorciștilor în sprijinirea credincioșilor prin rugăciune și îndrumare spirituală.

Un fenomen care nu mai poate fi ignorat

Întâlnirea, desfășurată pe 13 martie, reflectă o preocupare tot mai mare a Bisericii Catolice față de ceea ce este perceput ca o creștere a interesului pentru practicile oculte. Potrivit New York Post, exorciștii au avertizat că fenomenul nu mai este unul izolat, ci capătă amploare în mai multe regiuni ale lumii, afectând tot mai mulți oameni.

În paralel, tema exorcismului a revenit și în cultura pop, mai ales prin producții cinematografice inspirate de activitatea acestor preoți, ceea ce a contribuit la creșterea interesului public.

Între credință și controversă

Deși pentru unii fenomenul rămâne controversat și greu de demonstrat științific, oficialii Bisericii insistă că problema trebuie tratată cu seriozitate. Accentul este pus pe prevenție, educație și pregătirea clerului pentru a răspunde corect la astfel de situații.

Pe fondul acestor avertismente, întâlnirea de la Vatican scoate în evidență o realitate tot mai discutată în cercurile religioase: nevoia de răspunsuri clare într-o lume în care practicile oculte par să câștige teren. Modul concret în care Biserica va gestiona acest fenomen rămâne, deocamdată, un mister.

