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Ana Beregoi vorbește pentru prima dată despre acuzațiile legate de șantajul cu sicriele: “Noi suntem într-o anchetă. Nu am ascuns niciodată chestia asta”

De: Carmen Gone 05/06/2026 | 17:47
Ana Beregoi vorbește pentru prima dată despre acuzațiile legate de șantajul cu sicriele: “Noi suntem într-o anchetă. Nu am ascuns niciodată chestia asta”
Ana Beregoi și Andreea Bostănică, la momentul adevărului
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Scandalul momentului din showbiz continuă să ia amploare și adevărul  începe să iasă la suprafață. După acuzațiile dure lansate de Andreea Bostănică, vine și reacția Anei Beregoi, în exclusivitate. Tinerei influencerițe i s-a oferit un drept la replică, în direct, la CANCAN Exclusiv și respinge categoric toate acuzațiile despre șantajul cu sicrie. Care este adevărul, aflați în rândurile de mai jos!

Scandalul dintre familia Beregoi și Andreea Bostănică capătă noi proporții. După ce Andreea Bostănică a făcut o serie de acuzații publice, referitoare și la presupusa implicare a familiei Beregoi într-o afacere controversată cu sicrie și șantaj, sora Iulianei Beregoi a mărturisit, în direct, la CANCAN Exclusiv, adevărul despre povestea în care este familia ei implicată. (VEZI MAI MULTE DETALII)

Ana Beregoi răspunde acuzațiilor Andreei Bostănică

Ana Beregoi, sora Iulianei Beregoi consideră că întreaga poveste referitor la afacerea cu sicrie pentru a șantaja diverse persoane, este lipsită de logică și susține că atât ea, cât și sora sa, Iuliana, au fost victime într-o situație care durează de ani de zile. Aceasta spune că asocierea familiei sale cu presupuse acte de șantaj nu are nicio bază reală și amintește că Iuliana a primit de-a lungul timpului flori și cadouri din partea unui admirator.

Mie mi se pare absolut prostesc să fim învinuiți de chestiile astea doar pentru că Iuliana a primit flori și cadouri de la un admirator. Iuliana și la fel și eu am fost victima șantajului, cumva, tot ne-a amenințat că ne șterge conturile. A șters contul taberei Iuliana Beregoi, a șters contul parinților, a șters foarte multe conturi ale noastre…, a declarat Ana Beregoi.

Ana Beregoi răspunde acuzațiilor aduse de Andreea Bostănică

Ana Beregoi: „Toată lumea știe că nu am luat niciun ban”

Ana respinge și acuzațiile potrivit cărora familia sa ar fi obținut beneficii financiare în urma acestei situații. Vizibil deranjată de acuzațiile apărute în spațiul public, Ana Beregoi spune că familia sa nu ar fi avut niciun motiv să recurgă la astfel de practici.

Toată lumea știe că nu am luat niciun ban, nimeni nu a luat niciun ban de la femeia respectivă. Nu ai cum! Se zice că sunt mai mulți oameni care au lucrat să ia bani de la ea. Nu vreau să sune prostesc, dar timp de 5 ani se zice de o sumă de 40.000 de euro, ceva de genul acesta, nu mai știu. Timp de 5 ani, suma asta să o împarți la mai multe persoane, iese 0 bani. Adică rămâi cu nimic. Iuliana are casă în Iași, are mașina ei, la fel și eu, părinții mei. Nu vreau să sune ca o laudă, vreau doar să sune ca o dovadă. Pentru ce să facem noi chestia asta cu șantajul, cu sicriele cât timp noi avem banii noștri? Noi facem banii noștri, de la 12 ani. Ea zicea că din 2021, eu în 2021 aveam 14 ani. Eu șantajam o femeie de 30 de ani la 14 ani? Despre ce vorbim aici? Mi se pare toată chestia asta, un plan făcut. Sunt prea mai coincidențe. Toate asupra Iulianei, toate asupra familiei Beregoi, fix în perioada aia. Noi suntem într-o anchetă și nu am ascuns niciodată chestia asta, dezvăluie influencerița la CANCAN Exclusiv 

 

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