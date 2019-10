Andra Măruţă, surpriză pentru fiica lui Gigi Becali! Theodora și Mihai Mincu, emoţionaţi până la lacrimi

View this post on Instagram

Eu m-am măritat la 23 de ani și de aceea, când sunt invitata de o mireasa foarte tânără mă emotionez tare. Ii urez si ei mult noroc si o felicit pentru curajul de a-și asculta inima la doar 24 de ani! Ii multumesc ca si-a dorit sa fiu la nunta ei, sa ii fiu alături in aceasta zi speciala! Casa de piatră Theodora & Mihai! 🤗