Indiferent de uniforma pe care o purtam, ne putem alinia la start, alaturi de sportivi, familii, copii si persoane publice. HOPE RUN este un eveniment de alergare caritabilă, organizat de Corpul Național al Polițiștilor, ce are ca scop sprijinirea polițiștilor din toată țara care se află în situații dificile, din dorința de a-i ajuta sau a le salva viața.

Evenimentul a luat naştere din dorinţa de a ajuta colegii aflaţi în impas, afectaţi de un diagnostic medical grav, care nu pot face faţă costurilor mari ale tratamentelor.

ANDREEA, MATEI și IOANA au nevoie de speranță, iar noi putem să le-o dăm!

Mai exact, coleaga noastră Ioana, diagnosticata cu o tumoare în spatele ochiului, foarte aproape de creier, a primit această veste în urma unei banale dureri de cap după o investigaţie amănunţită. Singurii medici care au răspuns pozitiv pentru a începe unui tratament au fost cei din Italia, unde se află din aprilie până în octombrie. Timp de 6 luni, urmează 2 terapii, protonoterapia şi radioterapia. Acum 2 săptămâni, în urma unui RMN, au apărut şi primele veşti bune, cum că tumoarea a mai scăzut, iar doctorii speră să îi poată salva ochiul Ioanei.

Andreea, fetiţa de doar 7 ani, care a avut un diagnostica la naştere cu probleme la inimă, fiind operată de DSV (defect septal ventricular) și DSA (defect septal atrial) acum 4 ani, în luna septembrie a anului 2021 a dezvoltat un episod de pericardită şi alergii severe care i-au pus viaţa în pericol. De atunci şi până in prezent, Andreea a fost internată de 10 ori fără a se descoperi cauza. Săptămâna trecuta, Andreea a reuşit să ajuta în Turcia pentru investigaţii amanuntite, dar încă se aşteaptă interpretarea analizelor.

La Matei, povestea a inceput in momentul in care parintii sai au identificat intarzieri in dezvoltarea sa. Micutul politistului de la Brigada Rutiera, in varsta de 2 ani si 8 luni, a fost diagnosticat cu tulburari din spectrul autist astfel, inceput o terapie comportamentala divizata in 5 categorii si anume: socializare, limbaj, autoservire, comportament cognitiv si comportament motor. Din februarie si pana in prezent se vad rezultate considerabile in achizitiile micutului, mai exact: cunoaste partile corpului, numeste culorile, aduce mingea la cerere, cunoaste cifrele de la 1 la 20, numeste fructele si animalele si se poate descurca sigur sa manance si sa bea apa.

Pentru fiecare dintre ei demersurile de diagnosticare si tratamentul in sine depasesc cu mult bugetul familiei, iar prin acest eveniment de alergare incercam sa dam sens actiunilor noastre cu impact pozitiv !

Pe 22 mai 2022, vom avea parte de o zi de duminica energica si activa, pe un traseu inedit, unde regasim o parte din atractiile Bucurestiului.

Înscrierea la una din cursele evenimentului, se poate face pe www.hoperun.ro și taxa de participare va fi donată către cazurile caritabile.

Incepand cu ora 10:00 se va desfasura cursa de 7KM, unde pot participa persoane cu varsta de peste 14 ani, cu urmatorul traseu: Startul in Parcul Regele Mihai I – Fântâna Modura, dreapta pe Bd. C. Prezan, dreapta pe Șos. Kiseleff până înainte de rondul de la Piața Presei, cu retur spre Arcul de Triumf până la Muzeul Antipa – retur pe Șos. Kiseleff, dreapta pe Bd. C. Prezan cu sosire la Fântâna Modura în Parcul Regele Mihai I.

Iar pentru cei mici insositi de parinti, vom avea o cursa de 1.5KM cu Startul din Parcul Regele Mihai I – Fântâna Modura, dreapta pe Bd. C. Prezan până la Arcul de Triumf cu retur pe același traseu la SOSIRE. Categoriile la cursa de 1.5KM sunt 0-13 ani, unde la cei 0-5 ani vor fi obligatoriu insotiti de parinti. Site-ul evenimentul este www.hoperun.ro, iar pe 21 mai intre orele 10:00 – 20:00 se pot face inscrieri fizice la sediul Brigazii Rutiere, Str. Logofatul Udristei, 9-15.