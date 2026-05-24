Andrew Tate și-a scos Koenigsegg-ul de 4 milioane de euro la asfalt. Milionarul a întors toate privirile, dar a avut ochi doar pentru șatena din dreapta

De: Andrei Iovan 24/05/2026 | 15:59
Puțini oameni reușesc să transforme o simplă apariție pe străzile Bucureștiului într-un adevărat spectacol, însă Andrew Tate pare că are talentul acesta. Milionarul controversat și-a făcut din nou apariția în Capitală la volanul celebrului său Koenigsegg Jesko în nuanța spectaculoasă Tiffany Blue, bolid evaluat la aproximativ 4 milioane de euro, o mașină atât de rară încât simpla ei prezență pe străzile din București oprește traficul mai ceva ca un girofar. CANCAN.RO are imagini tari!

De această dată însă, Andrew Tate nu a fost singur, ci a fost surprins în compania unei domnișoare misterioase, care l-a însoțit în timpul plimbării prin Capitală.

Evident, apariția a atras instant toate privirile, iar supercarul devenit deja legendar printre pasionații auto nu a putut trece neobservat.

Și sincer? Jesko-ul lui Andrew Tate nu e doar o mașină. A devenit aproape un fel de superstar pe patru roți despee care se discută chiar și atunci când…stă pe platformă. Pentru că da, mulți își amintesc episodul viral care a avut loc anul trecut, atunci când milionarul a rămas efectiv cu bolidul în drum, chiar în București. Momentul a făcut înconjurul internetului după ce mașina de milioane de euro a cedat fix în mijlocul traficului, iar imaginile cu hypercar-ul transportat ulterior pe platformă au devenit rapid virale.

Totul s-ar fi întâmplat după un tur prin Capitală în care Tate fusese filmat conducând cam agresiv și cu viteză mare pe bulevardele Bucureștiului. La scurt timp după acel episod, Koenigsegg-ul a spus „stop joc”. Potrivit declarațiilor făcute chiar de Andrew Tate, problema ar fi fost provocată de spargerea băii de ulei, motiv pentru care mașina a trebuit transportată urgent către un service specializat.

Andrew Tate a spus atunci că intervențiile necesare pentru readucerea bolidului la forma perfectă ar costa între 300.000 și 400.000 de euro. Da, aproape cât un apartament de lux în nordul Capitalei.

Mai interesant este faptul că Tate a insistat că vina nu aparține drumurilor din București, deși internetul explodase imediat cu glume despre gropile din România versus mașini de milioane. Influencerul a spus că a fost pur și simplu „ghinion cu mașina”, explicând că astfel de incidente se pot întâmpla chiar și celor mai exclusiviste automobile din lume.

Și adevărul e că un Koenigsegg Jesko nu e genul de mașină pe care o repari la orice service de cartier. Vorbim despre unul dintre cele mai extreme hypercar-uri construite vreodată, produs în serie ultra-limitată, cu tehnologie apropiată mai degrabă de lumea motorsportului decât de cea a automobilelor obișnuite. Unele versiuni ale modelului depășesc lejer 1.600 de cai putere, iar prețurile pot sări de 4-5 milioane de euro în funcție de specificații și personalizare.

Dar episodul cu platforma nu pare să-l fi speriat deloc pe Tate. Din contră. Acum și-a scos din nou bijuteria Tiffany Blue pe străzile Bucureștiului, semn clar că relația lui cu mașina de milioane continuă fără resentimente.

