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Anghel Damian, dezvăluiri neștiute despre fiul său și al lui Theo Rose: ”Este extrem de individualist”

De: Anca Chihaie 20/06/2026 | 23:43
Foto: YouTube
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Invitat în podcastul realizat de Adrian Artene, Anghel Damian a oferit o perspectivă mai puțin cunoscută asupra vieții sale de familie și a experienței de părinte. Regizorul și scenaristul a vorbit despre transformările pe care le-a adus în viața sa venirea pe lume a fiului său, Sasha, care a împlinit recent vârsta de trei ani.

În cadrul discuției, Anghel Damian a evidențiat faptul că micuțul se află într-o etapă importantă de dezvoltare, una în care personalitatea începe să devină tot mai vizibilă. El a descris această perioadă ca fiind fascinantă, deoarece poate observa zi de zi cum se conturează trăsăturile individuale ale copilului, independența, dorințele proprii și modul în care acesta începe să își afirme voința.

Anghel Damian, dezvăluiri neștiute despre fiul său

Potrivit regizorului, Sasha dă deja dovadă de un temperament puternic și de o autonomie surprinzătoare pentru vârsta sa. În familie, multe dintre activitățile zilnice ajung să fie influențate de preferințele și ritmul impus de cel mic, care pare să știe foarte bine ce își dorește și cum vrea să se desfășoare lucrurile. Această atitudine este privită cu admirație, dar și cu amuzament de către părinții săi.

Anghel Damian a vorbit și despre provocările pe care le implică rolul de părinte. Acesta a recunoscut că încă se află într-un proces de adaptare și că nu îi este întotdeauna ușor să privească lucrurile dincolo de relația emoțională pe care o are cu fiul său. Din acest motiv, ideea unei eventuale colaborări profesionale cu Sasha, într-un viitor îndepărtat, pare greu de imaginat în prezent.

Totodată, scenaristul a subliniat importanța libertății de alegere atunci când vine vorba despre viitorul copilului. În opinia sa, orice profesie cu caracter artistic sau vocațional trebuie urmată doar dacă există o motivație autentică și o dorință reală din partea celui care o practică. Din acest motiv, nu consideră potrivit ca un copil să fie împins către o anumită carieră doar pentru că părinții au urmat același drum.

„Este incredibil. Împlinește trei ani acum. Este extrem de individualizat. Îi simți o personalitate pregnantă, care are și n-are de-a face cu noi. E clar că este deja pe picioarele lui, cu o voință de fier și cu un soi de ambiție interesantă.

Pentru mine este foarte interesant să văd cum se nasc aceste lucruri la o vârstă atât de fragedă. Vezi cum începe să se formeze personalitatea unui om, ego-ul, dorința, ambiția, nevoile. Cred că mi-ar fi foarte dificil să lucrez cu el, pentru că trebuie să te detașezi de cine ești și de relația pe care o ai cu copilul. Ca părinte relativ proaspăt, îmi este greu acum să mă detașez de statutul de părinte și să mă transform, dintr-odată, într-un fel de regizor sau profesor.

Asta nu înseamnă că pe viitor nu s-ar putea întâmpla, dar, în primul rând, trebuie să existe o dorință din partea lui. N-aș face niciodată asta din proprie inițiativă. Nu l-aș pune într-o asemenea situație. Nu-mi doresc să facă acest lucru dacă nu există o dorință autentică, pentru că, mai ales într-o meserie vocațională, dacă nu ai această chemare, mergi pe un drum pavat cu suferință și frustrare. Trebuie să existe în tine o nevoie reală de a face aceste lucruri.

Trebuie să ne vezi. Are o viziune foarte clară inclusiv în ceea ce privește jocul și timpul. Știe exact ce vrea și cum trebuie să se întâmple lucrurile. Eu mi-am păstrat, într-adevăr, o anumită doză de autoritate, pentru că este înconjurat de foarte multă lume. Bunicii, știm cu toții cum sunt, atât din partea mea, cât și din partea lui Teo. Ajung să fie din plastilină, practic nu mai există autoritate. Teo are autoritate, însă, pe de altă parte, instinctul matern o face de multe ori să cedeze.”, a declarat Anghel la podcastul Altceva cu Adrian Artene.

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