Aroganță supremă! Câți euro costă „pizza cu topping de aur”, invenția unui pizzer român din Italia

Robert Nedea este bucătarul român care a reușit o extravaganță cum nu s-a mai văzut. Pizzer-ul din Italia a preparat o pizza ornată cu aur comestibil. Iată câți euro costă ”pizza cu topping de aur”!

Este român și a revoluționat modul în care se prepară pizza. Robert Nedea este din Bucureși și în urmă cu 30 de ani a ales să-și transforme viața. A plecat în Italia, acolo unde s-a stabilit și a pus bazele propriei afaceri.

Câți euro costă „pizza cu topping de aur”, invenția unui pizzer român din Italia

Românul are un restaurant-pizzerie la Jesolo, în provincia Veneția, acolo unde a reușit să transforme rețeta clasică de pizza, adăugând o mică ”strălucire”, mai exact, aur comestibil.

Pe principiul că nu doar șampania ori deseturile pot fi ornate cu foiță de aur, românul nostru a inventat „Pizza Mimi Regina d’Oro 24 Kt”, o pizza „de lux”. Cei care vor să simtă un gust ”prețios” cu multe karate, vor scoate din buzunar 99 de euro.

„În restaurantele din Dubai se stropesc cu aur fripturile și se vând cu o mie de dolari. Ar trebui să facem și noi cu pizza același lucru.

Săptămâna trecută am vândut cinci într-o seară”, a declarat Robert Nedea, pentru Carierredelveneto.

În restaurantul lui Robert, cei care comandă pizza cu foiță de aur nu rămân în anonimat. Românul a declarat faptul că atunci când un client vrea să servească „Pizza Mimi Regina d’Oro 24 Kt”, întreg restaurantul va afla de comanda respectivă.

Cu alte cuvinte, toată lumea din local va vedea că tu ai comandat pizza cu foiță de aur:

„De obicei sunt turiști străini, dar și italieni, care vor să exagereze. Cine cumpără o pizza cu aur o face pentru a impresiona oamenii de la masă sau pe ospătărițele noastre, lăsând minim 25 de euro drept bacșiș. De obicei comandă și o sticlă de șampanie.

Noi servim pizza Mimi Regina d’Oro pe notele melodiei We Are the Champions. Dacă și clienții acceptă, anunțăm întregul local că au făcut comanda respectivă”, a mai spus românul.

Pe lângă foița de aur care trebuie să aibă 23 sau 24k, Robert folosește suc de roșii, burrata de bivoliță și busuioc.

Aurul comestibil este un anumit tip de aur autorizat de Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii ca aditiv alimentar, sub denumirea E-175.

Sursa foto: Facebook.ro