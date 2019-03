Astrologul Roxana Lușneac îmbracă rochia de mireasă. Ea și Stephane Cioriceanu au un copil împreună

Roxana Lușneac se va cununa religios, primăvara aceasta cu Stephane Cioriceanu, bărbatul căruia i-a dăruit un copil în urmă cu un an. Stabilită în Elveția, dar decisă să facă nuntă în România, ea s-a trezit în situația de a-și organiza nunta de la distanță. Astrologul a avut mari bătăi de cap cu organizarea nunții de la distanță: “La rezervarea biletelor de avion am omis să ne trecem pe noi, pe listă!”.

Astrologul Roxana Lușnea face nunta peste 2 luni

Cine spune că organizarea unei nunții este solicitantă, nu bănuiește cât de dificil este să faci acest lucru când te afli departe de țară. Roxana Lușneac (www.lusneac.com) organizează, din Elveția, nunta sa care va avea loc în luna mai, în România. Bineînțeles, toate angajamentele și contractele se discută telefonic și se parafează online.

“Prima dată te gândești că e imposibil. Apoi, lucruri încep să se descurce. Am început pregătirile cu cinci luni înainte. După ce ne-am decis la ce biserică vom face cununia și botezul fetiței noastre, socrul meu a călătorit din Elveția, la București, pentru a vorbi la biserică și la restaurant. Am ales un restaurant de top pentru că aveam invitați din 11 țări.

În privința muzicii am mers pe recomandări, iar discuțiile cu trupa au avut loc online prin schimburi de mail-uri. A fost dificil să aleg și firma de evenimente. Am optat pentru cei care au înțeles ceea ce doresc. Cu invitațiile e o altă poveste. Ele au călătorit cu avionul pentru a fi înmânate, pe de-o parte de tatăl meu, în România, pe de alta de socrul meu, în Elveția. Prietenilor de pe alte continente le-am trimis invitații electronice.

Cât privește echipa foto-video, hairstylistul și make-up artistul, am mers pe ceea ce știam, persoane cu care am colaborat în televiziune, în țară. Rochia de mireasa s-a lăsat și ea căutată. Am găsit-o în Franța, dar pentru că mă aflu încă la dietă după naștere, probabil că va mai suporta modificări. Adică alte drumuri în Franța”, a povestit Roxana Lușneac.

Cu două luni înainte de nuntă, lista lucrurilor nerezolvate continuă să fie stufoasă, iar tortul nu a fost încă ales.

“Nu am întocmit orarul, programul zilei și nici schema așezării invitaților la masă. Încă mai facem rezervări la hotel, în numele prietenilor noștri care vin din SUA sau ASIA. În plus, avem de planificat petrecerea burlacilor și cea a burlăcițelor și turul Bucureștiului pentru cei care vin din Elveția. Pe 8 – 9 aprilie, cu mai bine de o lună înainte evenimentelor, eu, soțul și copilul nostru venim în București. Avem două zile la dispoziție să testăm meniul de nuntă, să alegem aranjametele și să ne întâlnim cu formația pentru playlist. Tortul e în aer!

Noroc că avem sprijinul și ajutorul famililor noastre. Ca să nu ne scape nimic, scriu într-o agendă cine și de ce anume se ocupă. Totul e cu deadline. Uite, de exemplu, la rezervarea biletelor de avion am omis să ne trecem chiar pe noi, pe listă! Da, organizarea nunții de la distanță te poate copleși”, a explicat Roxana Lușneac.