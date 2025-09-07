Au dat-o la pace după 7 ani de procese şi tensiuni, dar bomba sexy nu se lasă! „Trebuie să dețin controlul absolut”

Lucrurile merg din ce în ce mai bine pentru Andreea Podărescu și tatăl copilului ei! După ce vă dezvăluiam bomba anului că cei doi s-au împăcat după șapte ani de procese și tensiuni, acum bruneta și fostul partener construiesc o relație cât mai solidă de dragul fiului lor. Au început să facă din ce în ce mai multe activități împreună și să se ocupe de creșterea și educația băiatului, care mai are puțin și începe clasa a doua. În plus, fosta asistentă tv și tatăl copilului său îi pregătesc o surpriză lui Anthony a cărui zi de naștere se apropie. Cum este acum relația, după toți anii în care s-au războit, și dacă sunt la un pas de împăcare, aflăm de la Andreea Podărescu. Bruneta a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care dezvăluie totul.

Andreea Podărescu a trăit un coșmar din cauza relației tensionate pe care a avut-o cu tatăl fiului ei, însă acum s-a încheiat. După ani întregi de certuri, procese și tensiuni, bruneta și bărbatul au îngropat securea războiului și construiesc o relație cât mai bună de dragul fiului lor. După ce omul de afaceri și-a achitat datoriile față de Andreea și fiul ei, acum cei doi sunt în termeni din ce în ce mai buni.

„Contribuie, se implică! Suntem doi acum, nu unul”

Andreea Podărescu a vorbit despre schimbările din viața ei, dar și despre relația cu tatăl fiului ei. Se comportă ca o familie și se asigură că lui Anthony nu îi lipsește nimic.

„Ne ocupăm de copil. Lucrurile sunt civilizate. Anthony a fost pe la bunici, pe la părinții lui, a stat și pe acolo în vacanța de vară, iar eu am fost separat cu el în vacanță. Luni se începe școala, ne pregătim pentru asta. Am fost toți trei la cumpărături, eu, Anthony și tatăl lui, am achiziționat tot pentru noul an școlar. Contribuie, se implică și el, ne-am dat seama că cel mai important este copilul și este important să ne aibă pe amândoi alături. Noi suntem părinții lui și suntem doi, nu unul, cum am fost până acum”, a spus Andreea pentru CANCAN.RO.

Frumoasa brunetă recunoaște că împăcarea cu tatăl copilui ei îi conferă o liniște. Sarcinile se împart, iar situațiile delicate pot fi discutate împreună, o schimbare uriașă față de perioada în care era singură și purta întreaga povară a responsabilităților.

„Sunt liniștită că suntem amândoi, sarcinile se împart și dacă este o situație delicată, o putem discuta amândoi, e cu totul altă situație. Când ești de unul singur, te împovărează toate responsabilitățile. Să fii părinte singur este o sarcină foarte grea, mai ales că el este la o vârstă la care trebuie să se implice ambii părinți”, mai spune ea.

Andreea Podărescu și tatăl fiului ei mai au divergențe: „Trebuie să dețin controlul absolut”

Totuși, împăcarea părinților are și o parte negativă. Fiindcă tatăl dorește să suplinească lipsa din viața lui, îl copleșește cu cadouri și atenție, astfel că, răsfățul a intervenit, lucru care îi cam dă bătăi de cap Andreei, care a fost nevoită să „dea milităria jos din pod”.

„Acum că ne vede de ceva vreme pe amândoi împreună, se cam răsfață, îi cântă toată lumea în strună și este într-o perioadă de răsfăț. Cu siguranță este mult mai liniștit că ne vede pe amândoi și nu petrece timp doar cu mine.

Trebuie să învăț și eu să gestionez situația că nu sunt învățată cu răsfăț maxim. Profită un pic de situație și se răsfață, dacă nu vrea mama, o să vrea tata și viceversa. Jonglează cu amândoi și îi iese, dar o să schimbăm foaia.El îi face toate poftele, îi ia cadouri. Dar de la un timp am stabilit să o lăsăm mai moale pentru o perioadă cu răsfățul. Trebuie să fiu mai autoritară ca să dețin controlul absolut. Trebuie să îmi știe puțin de frică”, susține Andreea care este o mamă responsabilă.

Anthony va face opt ani pe 18 septembrie, iar părinții îi vor pregăti o petrecere pe cinste, dar doar cu o condiție.

„Am decis că în funcție de cât de cuminte va fi, vom decide cum îi vom face ziua. Eu i-am spus să fie cuminte ca să aibă parte de o petrecere faină, altfel se schimbă datele problemei. O să facem o petrecere, cu colegii și o să vină și prieteni de-ai noștri și, eventual, bunicii. De ziua lui își dorește niște ghete de fotbal ca ale lui Cristiano Ronaldo, asta îi vom lua, dacă va fi cuminte. Nu mă mai uit la preț, dacă este visul lui, o dată pe an este ziua lui

Anhony este foarte pasionat de fotbal, îi place mult de Ronaldo. Tatăl lui ar vrea ca băiatul nostru să facă box, el vrea fotbal. Eu nu prea sunt de acord cu boxul. Am o temere legată de box, mă sperie sporturile de contact pentru că sunt mama lui și nu am fost niciodată pentru sporturi de genul. Și la fotbal te accidentezi, dar la box parcă te duci la bătaie. Eu vreau să stau liniștită”, a mai spus ea pentru CANCAN.RO.

