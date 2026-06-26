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BANC | „Astăzi m-am certat rău cu Bulă”

De: Anca Chihaie 26/06/2026 | 07:15
BANC | Astăzi m-am certat rău cu Bulă
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Este vineri, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

– Astăzi m-am certat rău cu Bulă.
– De ce, Bubulino?
– Pentru că eu vreau în vacanță…
– Și el?
– El mi-a zis că dorește să vină cu mine…

Alte bancuri haioase

Examenul de logică

La facultate, profesorul spune:
– Astăzi avem examen oral. Prima întrebare: „Ce este curajul?”
Primul student tace.
– Picat.
Al doilea spune:
– Curajul înseamnă să înfrunți frica.
– Prea teoretic. Picat.
Intră al treilea student, se așază și spune:
– Domnule profesor, am doar o singură întrebare.
– Care?
– Când îmi puneți nota?
Profesorul se încruntă:
– Cum adică? Întâi dai examenul!
Studentul răspunde liniștit:
– Exact. Asta înseamnă curajul.
Profesorul zâmbește.
– Bine, ai luat 10.
Studentul se ridică și spune:
– Mulțumesc! Acum putem începe examenul.

Bunicul și telefonul inteligent

Nepotul îi cumpără bunicului un smartphone.
După câteva zile îl sună:
– Bunicule, cum te descurci cu telefonul?
– Foarte bine, doar că are niște probleme.
– Ce probleme?
– Păi, când vreau să-l închid, mă întreabă dacă sunt sigur.
– Da, e normal.
– După aia mă întreabă dacă vreau să salvez ceva.
– Tot normal.
– După aia îmi cere parola.
– Și?
– Îi dau parola.
– Și?
– Îmi spune „Parolă greșită”.
– Ai introdus-o bine?
– Sigur! E aceeași parolă pe care o folosesc de 20 de ani.
– Și care e?
– „Parolă”.
– Bunicule… nu așa funcționează.
– Ei, lasă… telefonul ăsta e prea deștept. Cred că și-a schimbat singur parola.

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