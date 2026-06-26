BANC | „Astăzi m-am certat rău cu Bulă”

Este vineri, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

– Astăzi m-am certat rău cu Bulă.

– De ce, Bubulino?

– Pentru că eu vreau în vacanță…

– Și el?

– El mi-a zis că dorește să vină cu mine…

Alte bancuri haioase

Examenul de logică

La facultate, profesorul spune:

– Astăzi avem examen oral. Prima întrebare: „Ce este curajul?”

Primul student tace.

– Picat.

Al doilea spune:

– Curajul înseamnă să înfrunți frica.

– Prea teoretic. Picat.

Intră al treilea student, se așază și spune:

– Domnule profesor, am doar o singură întrebare.

– Care?

– Când îmi puneți nota?

Profesorul se încruntă:

– Cum adică? Întâi dai examenul!

Studentul răspunde liniștit:

– Exact. Asta înseamnă curajul.

Profesorul zâmbește.

– Bine, ai luat 10.

Studentul se ridică și spune:

– Mulțumesc! Acum putem începe examenul.

Bunicul și telefonul inteligent

Nepotul îi cumpără bunicului un smartphone.

După câteva zile îl sună:

– Bunicule, cum te descurci cu telefonul?

– Foarte bine, doar că are niște probleme.

– Ce probleme?

– Păi, când vreau să-l închid, mă întreabă dacă sunt sigur.

– Da, e normal.

– După aia mă întreabă dacă vreau să salvez ceva.

– Tot normal.

– După aia îmi cere parola.

– Și?

– Îi dau parola.

– Și?

– Îmi spune „Parolă greșită”.

– Ai introdus-o bine?

– Sigur! E aceeași parolă pe care o folosesc de 20 de ani.

– Și care e?

– „Parolă”.

– Bunicule… nu așa funcționează.

– Ei, lasă… telefonul ăsta e prea deștept. Cred că și-a schimbat singur parola.

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