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BANC | Bulă, căsătoria și necazurile

De: Alina Drăgan 25/06/2026 | 07:16
BANC | Bulă, căsătoria și necazurile
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Ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și Bubulina. Cei doi fac planuri de nuntă, iar deznodământul este hilar.

– După ce ne vom căsători, vom împărți toate necazurile! Nu–i așa, Bulă?

– Dar eu nu am necazuri, Bubulino!

– Bulă, nu ai fost deloc atent. Am zis „după”!

Tatăl, copiii și cutia metalică de sub casă

— După ce dispar eu, dărâmați casa și sub fundație veți găsi o cutie metalică. Înăuntru veți găsi tot ce vă trebuie ca să trăiți confortabil.

Șase luni mai târziu, tatăl moare. Copiii îl îngroapă chiar în ziua aceea.

A doua zi, dărâmă casa și găsesc cutia. O deschid și găsesc o scrisoare pe care scrie:

„Dacă sunteți bărbați adevărați, construiți-vă singuri casa.”

Alte bancuri amuzante

O fetiță vede pe stradă un cățel care tocmai făcea vrute și nevrute cu o cățelușă și îl întreabă pe tatăl său ce fac.

Tatăl, jenat, îi răspunde:

— Cățelușa nu vrea să se ducă acasă și câinele încearcă să o ducă el acasă.

— Ahaa… e ca ieri cu mama, noroc că se ținea bine de chiuvetă, altfel poștașul o ducea în mod sigur la poștă…

 

O tipă se îmbolnăvește și este internată la spital. În ziua în care se pot primi vizitatori vine la ea o colegă. Curioasă despre ce se mai întâmplă la birou, întreabă dacă la serviciu totul este în ordine. Colega îi răspunde:

– Da, dragă, stai fără grijă, totul e în ordine la birou! Am împărțit atribuțiile tale: Ioana face cafeaua, Camelia îți tricotează la pulover, Maria îți face cuvintele încrucișate și eu mă culc cu șeful!

 

Două blonde frumoase se plimbau prin oraș cu un Mercedes ultimul model. Ajung ele la semafor și se opresc.

Blonda de la volan, uitându- se la semafor, îi spune celeilalte:

– Ai văzut fată ce culoare roșie frumoasă are semaforul. Ca și rujul meu.

– Întradevăr, foarte frumos.

– Vai dar ce galben frumos tu fată, exact ca și maieul meu.

– Ai dreptate, e chiar frumos.

– Fată! Dar ce verde frumos ca și maieul tău.

– Daaa! Exact! Și acum e iarăși același roșu, a mai fost, accelerează să plecăm.

 

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