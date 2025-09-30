Acasă » Bancuri » BANC | „Domnule Bulă, sunteți sănătos tun!”

De: Andreea Stăncescu 30/09/2025 | 07:27
Cele mai haiose bancuri cu Bulă

CANCAN.RO vă propune cele mai haioase bancuri cu Bulă, personajul care a stârnit râsul generațiilor prin umorul său simplu și direct. Bancurile cu Bulă au devenit parte din folclorul urban românesc, fiind spuse la școală, în familie sau între prieteni. Ele surprind situații amuzante din viața de zi cu zi, ironizează școala, armata sau viața de familie și reușesc mereu să aducă zâmbete.

– Domnnule Bulă, sunteți sănătos tun, nu aveți nicio problemă de sănătate.
– Ce bine! M-am speriat degeaba, domnule doctor!
– Ei, nici chiar degeaba! Vă costă 1.200 lei.

Alte bancuri haioase care te vor face să răzi

Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:
– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?
– E un ochi artificial…
– Şi din ce e făcut un ochi artificial?
– Din sticla, domnule ofiţer.
– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!

Bulă beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului. Vine la el un poliţist:
-Circulaţi, nu aveţi voie să staţionaţi.
-De ce, domnule poliţist?
-Deoarece este sediul Guvernului.
-Şi ce dacă, bă? Eu am bani să cumpăr toţi parlamentarii, senatorii şi miniştrii.
Apare şi nevasta lui Bulă.
-Scuzaţi-l, domnule poliţist, aşa face la beţie. Cumpără toate prostiile…

La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
După care maică-sa îl întreabă:
– De ce, fiule?
Bulă îi răspunde:
– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, cum îi zici lui Ştrulă, în engleză, „Ştrulă, vino încoace“!
– Ştrulă, come here!
– Bravo, Bulă! Dar cum îi zici „du-te încolo“?
Stă Bulă, se gândeşte un pic, apoi răspunde sigur pe el:
– Mă duc în partea cealaltă şi îi zic: „come here“!

