BANC | „Mi-am pierdut cheile, pot dormi la tine?”

Dacă ai avut o zi lungă sau ai nevoie de un motiv să zâmbești, ești în locul potrivit! Bancul zilei de mai jos este testat și ideal pentru a-ți ridica moralul. Se spune că râsul este cel mai bun medicament, iar o doză bună de umor poate schimba starea oricărei persoane.

– Mi-am pierdut cheile, pot dormi la tine??

– Da, poți, dar te avertizez că nu sunt prea agreabilă din cauza ciclului!!

– Că să vezi, tocmai mi le-am găsit…!!

Alte bancuri haioase

Din punctul de vedere al nevestelor, bărbații se împart în două categorii:

-Inteligenți, sexy, muncitori, bogați

-Soțul

Bulă decide să plece într-o excursie. Se urcă în tren, își pune bagajul sus și se așează pe scaun. La scurt timp după ce trenul pleacă din stație, îl întreabă pe controlor: – Domnule, când ajungem la Timișoara?

Controlorul răspunde calm: – Ajungem peste vreo trei ore, domnule.

Bulă, mulțumit, se așază la locul lui și adoarme profund. După trei ore, trenul ajunge la Timișoara, dar Bulă doarme în continuare. Controlorul, văzându-l, îl trezește: – Domnule, am ajuns la Timișoara, e timpul să cobori.

Bulă, trezindu-se brusc și panicat, sare din tren și fuge în direcția peronului. După câteva secunde, își dă seama că și-a uitat bagajul în tren. Aleargă repede înapoi, dar trenul deja se pune în mișcare.

Controlorul, uitându-se la el cu un zâmbet: – Domnule, îmi pare rău, dar tocmai ai pierdut trenul.

Bulă, râzând: – Nu-i nimic, oricum nu știu unde mă duceam!

Domnule, aș avea nevoie de o zi liberă, sunt bolnav!

– Eu când sunt bolnav, o sărut pe soția mea si îmi revin imediat, încearcă!

– Ok, șefu!

– Ai încercat?

– Da, am încercat. La început a ezitat soția dumneavoastră, dar apoi a început să-i placă si acum mă simt mult mai bine! Mulțumesc!

CITEȘTE ȘI: BANC | Bulă se duce la o primă întâlnire cu o tipă agățată pe Facebook

BANCUL ZILEI | Programul meu de sală