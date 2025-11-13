Acasă » Bancuri » BANC | „Mi-am pierdut cheile, pot dormi la tine?”

BANC | „Mi-am pierdut cheile, pot dormi la tine?”

De: Andreea Stăncescu 13/11/2025 | 16:24
BANC | Mi-am pierdut cheile, pot dormi la tine?
Dacă ai avut o zi lungă sau ai nevoie de un motiv să zâmbești, ești în locul potrivit! Bancul zilei de mai jos este testat și ideal pentru a-ți ridica moralul. Se spune că râsul este cel mai bun medicament, iar o doză bună de umor poate schimba starea oricărei persoane. 

– Mi-am pierdut cheile, pot dormi la tine??
– Da, poți, dar te avertizez că nu sunt prea agreabilă din cauza ciclului!!
– Că să vezi, tocmai mi le-am găsit…!!

Alte bancuri haioase

Din punctul de vedere al nevestelor, bărbații se împart în două categorii:
-Inteligenți, sexy, muncitori, bogați
-Soțul

Bulă decide să plece într-o excursie. Se urcă în tren, își pune bagajul sus și se așează pe scaun. La scurt timp după ce trenul pleacă din stație, îl întreabă pe controlor: – Domnule, când ajungem la Timișoara?
Controlorul răspunde calm: – Ajungem peste vreo trei ore, domnule.
Bulă, mulțumit, se așază la locul lui și adoarme profund. După trei ore, trenul ajunge la Timișoara, dar Bulă doarme în continuare. Controlorul, văzându-l, îl trezește: – Domnule, am ajuns la Timișoara, e timpul să cobori.
Bulă, trezindu-se brusc și panicat, sare din tren și fuge în direcția peronului. După câteva secunde, își dă seama că și-a uitat bagajul în tren. Aleargă repede înapoi, dar trenul deja se pune în mișcare.
Controlorul, uitându-se la el cu un zâmbet: – Domnule, îmi pare rău, dar tocmai ai pierdut trenul.
Bulă, râzând: – Nu-i nimic, oricum nu știu unde mă duceam!

Domnule, aș avea nevoie de o zi liberă, sunt bolnav!
– Eu când sunt bolnav, o sărut pe soția mea si îmi revin imediat, încearcă!
– Ok, șefu!
– Ai încercat?
– Da, am încercat. La început a ezitat soția dumneavoastră, dar apoi a început să-i placă si acum mă simt mult mai bine! Mulțumesc!

BANC | Bulă, Mercedesul și Patriarhia
BANC | Bulă, Mercedesul și Patriarhia
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

BANCUL ZILEI | Programul meu de sală

