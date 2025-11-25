BANC | „Soțul meu are 65 de ani și tot umblă după femei”

Ești pregătit/ă de o porție zdravână de râs? CANCAN.RO vrea să-ți aducă zâmbetul pe buze și în această zi, așa că ți-a pregătit o glumă amuzantă. Fie că vă aflați acasă sau în oraș, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de rândurile de mai jos. Spor la râsete și voie bună!
-Soțul meu are 65 de ani si umblă după femei. Ce să fac?
-Lăsați-I in pace! Si eu am un câine care aleargă după mașini, dar nu a prins niciuna.
– Caut un bărbat care să nu ma bată, să nu fugă de mine și să fie bun la pat.
Primește multe răspunsuri tipa, și într-un final apare unul dintre pretendenți la ușă. Sună tipul la ușă, tipa răspunde, iar acesta își începe pledoaria:
– Doamnă, eu n-am mâini, deci nu te pot bate.
– N-am picioare, deci nu pot fugi de tine.
– Bine, bine, dar cum știu eu că ești bun la pat?
– Păi cu ce crezi că am sunat?
– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?
– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.
– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.
– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.
PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.
