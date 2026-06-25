BANC | Tofu, rondele de orez, salată, mere și humus

CANCAN.RO îți face ziua mai frumoasă cu un banc de nota 10. Discuția unui cuplu despre cumpărăturile alimentare îți va aduce zâmbetul pe buze garantat. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?

– Iubitule, vezi că am fost la supermarket și am luat tofu, rondele de orez, salată, mere și humus.

– Bine că mi-ai spus. O să trec și eu să iau ceva de mâncare!

Alte bancuri amuzante

Doi prieteni stau de vorbă:

– Cum e, mă, să fii însurat?

– Super tare, mă simt de parcă aş fi din nou în liceu.

– Cum adică?

– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.

– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.

– Vă loveşte? Vă jigneşte?

– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

Soţul şi soţia stau de vorbă

Ea, nemulţumită de viaţa socială, îi spune:

– Invită-mă şi pe mine la un restaurant, un bar, ceva…

– Nu ies cu femei căsătorite!

– Dar sunt nevasta ta!

– Nu fac excepţii!

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