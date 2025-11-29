Acasă » Bancuri » Bancul sfârșitului de săptămână | O femeie nervoasă își sună bărbatul

De: Andreea Stăncescu 29/11/2025 | 20:21
Bancul sfârșitului de săptămână | O femeie nervoasă își sună bărbatul
Este sfârșit de săptămână și urmează zilele legale libere în care te vei bucura de o minivacanță. Dacă ești un fan al bancurilor haioase, ai sosit la momentul potrivit pentru că cele de mai jos te vor face să râzi în hohote.

O femeie nervoasă își sună bărbatul:
– Pe unde naiba ești, mă?
– Draga mea, știi magazinul ăla de bijuterii unde ai văzut inelul acela imens cu diamant? Mi-ai spus că te-ai îndrăgostit de el, iar eu ți-am zis că într-o zi o să ți-l cumpăr.
Femeia, cu un glas moale:
– Of… iubitul meu, da, îmi amintesc…
– E… eu sunt la barul de lângă.

Alte bancuri amuzante

Cercetătorii ardeleni au făcut următorul calcul.
România produce cam 800 mii de tone de prune anual.
Dacă românii nu se hapsânesc să facă dulcețuri, compoturi și alte dulcegării aceasta cantitate de prune s-ar transforma in 80 mii tone de țuică de prune.
La un preț mediu de 10 euro litru de țuică rezultă 800.000.000 euro. Cam 50 km de autostradă.
Problema e că producția e egală cu consumul.
No, vedeți de ce România nu are autostrăzi.

Întrebare:
– De ce burlacii nu se îngrașă?
Răspuns:
– Pentru că ei mănâncă doar jumătate din ceea ce gătesc. Cealaltă jumătate rămâne lipită e tigaie!

Un orășean, merge in Apuseni și îi zice unui cioban:
– Băhh, nene, da’ sărăcie mare e pe aici! Sunteți înapoiați rău! Zi-mi și mie o adresă de unde să iau niște brânză!
– www.branzadeoaie.ro, zice ciobanul.

Un geniu mândru și un idiot fac un pariu.
Geniul spune:
– Pentru fiecare intrebare care ți-o pun și nu știi răspunsul, imi dai 5$. Si dacă imi pui tu o intrebare la care nu îți pot răspunde, îți dau 5000 $.
Idiotul răspunde:
– Okay.
Geniul apoi întreabă:
– Câte continente sunt in lume?
Idiotul nu știe, așa că îi intinde 5 $.
Acum e rândul idiotului să îl intrebe pe geniu:
– Ce animal stă în două picioare dar doarme în 3?
Geniul se tot gândește, dar nu știe răspunsul, așa că ii dă idiotului 5000 $ și îi spune:
– La naiba, am pierdut. Apropo, care era răspunsul la intrebare?
La care idiotul îi dă 5 $.

