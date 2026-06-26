BANCUL ZILEI | Te lauzi că ai haine scumpe...

Sfârșitul de săptămână bate la ușă, iar o porție zdravănă de voie bună este exact ce trebuie pentru a intra în atmosfera de weekend. De aceea, CANCAN.RO vine cu o glumă care promite să stârnească zâmbete și să alunge stresul acumulat în ultimele zile. Bancul de astăzi pornește de la un subiect neașteptat: originea hainelor.

Te lauzi că ai haine scumpe dar când le bagi la spălat începe mașina să cânte imnul Chinei…

Alte bancuri amuzante

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.

– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.

– Vă loveşte? Vă jigneşte?

– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

Bulă, amanta și schimbarea de look

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!

– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!

– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.

În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:

– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Prietenia între femei vs prietenia între bărbați

O femeie nu a ajuns acasă, într-o noapte. În dimineaţa următoare i-a spus soţului că a dormit la o prietenă. Ca să verifice, el a sunat la cele mai bune zece prietene ale nevestei. Niciuna nu ştia nimic despre cele întâmplate.

Un bărbat nu a ajuns acasă, într-o noapte. În dimineaţa următoare i-a spus soţiei că a dormit la un prieten. Pentru a verifica, ea a sunat le cei mai buni zece prieteni ai soțului. Opt au confirmat că a dormit la ei, doi susțineau că e încă acolo.

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