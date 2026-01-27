Acasă » Știri » Bella Santiago și-a anunțat participarea la Eurovision 2026. Câștigătoarea X Factor are planuri mari

Bella Santiago și-a anunțat participarea la Eurovision 2026. Câștigătoarea X Factor are planuri mari

De: Denisa Iordache 27/01/2026 | 13:39
Bella Santiago și-a anunțat participarea la Eurovision 2026. Câștigătoarea X Factor are planuri mari
Bella Santiago participă la Eurovision
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Bella Santiago face un pas mare în cariera ei! Artista a anunțat că va participa la Eurovision 2026. După ce a câștigat X Factor, bruneta vrea să dea lovitura din nou. Toate detaliile în articol.

Anul 2026 a început în forță pentru Bella Santiago. Câștigătoarea X Factor 2018 și-a anunțat dorința de a participa la Eurovision 2026 România. În urma acestui concurs, juriul la alege cine să ne reprezinte în competiția Eurovision 2026 de la Viena.

Bella Santiago la Eurovision 2026

Bella Santiago a devenit cunoscută odată cu participarea la X Factor și câștigarea competiției. Mai apoi, ea s-a păstrat în atenția publicului prin diferite apariții, precum și participarea la Power Couple. În tot acest timp, cântăreața a reușit să își construiască o comunitate de fani care o susțin și se bucură de realizările ei.

Artista le-a împărtășit acestora dorința de a participa, dar și o mică bucată din piesa cu care vrea să participe la Eurovision 2026. Internauții s-au bucurat pentru ea și o susțin în acest par mare din carieră.

”Lucrez la această melodie de zile întregi. Se bazează pe ceea ce s-a întâmplat ultima dată când am ajuns în marea finală cu Army of Love… când unul dintre jurați mi-a dat 0 puncte🤭 Mi-am spus că nu voi mai reveni niciodată…🤷🏾‍♀️🤷🏾‍♀️🤷🏾‍♀️ Dar mi-ați cerut să încerc din nou, așa că iată-mă, continuând povestea😇”, a spus Bella Santiago pe Tiktok.

Mihai Trăistariu participă din nou

Într-un interviu pentru CANCAN.RO, Mihai Trăistariu a mărturisit că și-a jurat să se întoarcă la Eurovision atunci când va avea ocazia și să facă tot ce poate pentru locul 1. După ce România revine în competiția Eurovision în 2026, artistul spune că este hotărât să se întoarcă pe scena care i-a adus cea mai mare consacrare și să lupte pentru locul întâi (VEZI AICI CE A SPUS).

CITEȘTE ȘI:

Ce face singură acasă, în timp ce Nicu Grigore luptă la Survivor? Bella Santiago: ”M-am liniștit”

Cu ce se ocupă, de fapt, Nicu Grigore de la Survivor 2026. Din ce face bani soțul Bellei Santiago

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit
Știri
-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit
Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată solicitarea
Știri
Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată solicitarea
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex...
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Adevarul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie...
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
Digi 24
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe...
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit
-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit
Donald Trump ar putea suferi de probleme mari de sănătate. Ce spun specialiștii
Donald Trump ar putea suferi de probleme mari de sănătate. Ce spun specialiștii
Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată ...
Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată solicitarea
Stela Enache recunoaște că e se descurcă tot mai greu cu pensia, după ce prețurile au crescut și ...
Stela Enache recunoaște că e se descurcă tot mai greu cu pensia, după ce prețurile au crescut și impozitele s-au majorat: „E haos”
Bonuri de combustibil de 1.500 de lei. Cine le primește de la stat în 2026
Bonuri de combustibil de 1.500 de lei. Cine le primește de la stat în 2026
Fiica Mariei Ciobanu, asemănare izbitoare cu mama sa! Cum arată Camelia acum
Fiica Mariei Ciobanu, asemănare izbitoare cu mama sa! Cum arată Camelia acum
Vezi toate știrile
×