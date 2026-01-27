Bella Santiago și-a anunțat participarea la Eurovision 2026. Câștigătoarea X Factor are planuri mari

Bella Santiago face un pas mare în cariera ei! Artista a anunțat că va participa la Eurovision 2026. După ce a câștigat X Factor, bruneta vrea să dea lovitura din nou. Toate detaliile în articol.

Anul 2026 a început în forță pentru Bella Santiago. Câștigătoarea X Factor 2018 și-a anunțat dorința de a participa la Eurovision 2026 România. În urma acestui concurs, juriul la alege cine să ne reprezinte în competiția Eurovision 2026 de la Viena.

Bella Santiago la Eurovision 2026

Bella Santiago a devenit cunoscută odată cu participarea la X Factor și câștigarea competiției. Mai apoi, ea s-a păstrat în atenția publicului prin diferite apariții, precum și participarea la Power Couple. În tot acest timp, cântăreața a reușit să își construiască o comunitate de fani care o susțin și se bucură de realizările ei.

Artista le-a împărtășit acestora dorința de a participa, dar și o mică bucată din piesa cu care vrea să participe la Eurovision 2026. Internauții s-au bucurat pentru ea și o susțin în acest par mare din carieră.

”Lucrez la această melodie de zile întregi. Se bazează pe ceea ce s-a întâmplat ultima dată când am ajuns în marea finală cu Army of Love… când unul dintre jurați mi-a dat 0 puncte🤭 Mi-am spus că nu voi mai reveni niciodată…🤷🏾‍♀️🤷🏾‍♀️🤷🏾‍♀️ Dar mi-ați cerut să încerc din nou, așa că iată-mă, continuând povestea😇”, a spus Bella Santiago pe Tiktok.

Mihai Trăistariu participă din nou

Într-un interviu pentru CANCAN.RO, Mihai Trăistariu a mărturisit că și-a jurat să se întoarcă la Eurovision atunci când va avea ocazia și să facă tot ce poate pentru locul 1. După ce România revine în competiția Eurovision în 2026, artistul spune că este hotărât să se întoarcă pe scena care i-a adus cea mai mare consacrare și să lupte pentru locul întâi (VEZI AICI CE A SPUS).

