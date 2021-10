Biletul Zilei: America de Sud în prim-plan »»

Biletul Zilei de astăzi vine din selecții din fotbal.



Cu un parcurs perfect, 8 victorii din 8 posibile, lidera Brazilia va juca în deplasare la ultima clasată Venezuela. Fără Neymar, suspendat, naţionala „Selecao” va ataca cu Vinicius Jr. și Gabriel Jesus. Ținând cont de diferența de valoare, pariem simplu pe cel puțin două reușite ale Braziliei.

Ultima selecție vine de pe Estadio Defensores del Chaco din Asunción, acolo unde Paraguay o întâlnește pe Argentina. Se întîlnesc grupările aflate pe locurile 6 și 2. În plus, echipa gazdă are și un meci mai mult disputat. De evindețiat este faptul ca Argentina este neînvinsă în aceste calificări, totalizând 18 puncte din 8 meciuri. Așadar, cu Messi titular, gruparea oaspete are prima șansă la victorie și mizăm pe „pauză sau final 2”.

Biletul Zilei

ora 02:00, Paraguay – Argentina, pauză sau final 2- cota 1.40

ora 02:30, Venezuela – Brazilia, oaspeții să înscrie peste 1.5 goluri- cota 1.45

Cota totală: 2.03