Black Friday 2021 la Carrefour: Cinci produse cu preț redus care ne-au atras atenția

Lanțul de retail Carrefour a dat startul campaniei Black Friday 2021, iar printre produsele care au acum preț redus sunt și multe din categoria de electronice și IT.

Un smartphone Realme 8, Dual SIM, este disponibil la prețul promoțional de 749,9 de lei. Dispozitivul oferă conectivitate 5G, rulează Android 11, are display cu diagonala de 6,4” (rezoluție de 1.080 x 2.400 pixeli), chipset octa-core Mediatek Helio G95, 4 GB memorie RAM, capacitate de stocare internă de 64 GB (plus slot pentru card micro-SD) și baterie generoasă, cu capacitate de 5.000 mAh. Telefonul are patru camere pe partea din spate (main de 64 MP, ultrawide de 8 MP, macro de 2 MP și depth de 2 MP). Camera frontală, pentru selfie-uri, are senzor de 16 MP.

De o reducere semnificativă (-23%) beneficiază smartwatch-ul Samsung Watch 4, cu carcasă de 40 mm și culoare pink gold. Dispozitivul costă 999,9 lei. Ceasul rulează sistemul de operare Wear OS, are o mulțime de moduri pentru activități fizice și dispune de ecran Super AMOLED (rezoluție de 396 x 396 pixeli).

Preț bun are, de asemenea, cardul de memorie micro-SD SanDisk Ultra cu capacitate de 128GB. Acesta este potrivit pentru smartphone-uri și tablete. Dispozitivul oferă viteze de transfer de până la 100 MB/s și vine cu adaptor pentru porturi SD. Produsul costă la Carrefour, cu ocazia Black Friday 2021, 79,9 lei.

Totodată, un rucsac de laptop cu sistem antifurt, model Tellur V2, costă 99,9 lei. Acesta poate acomoda dispozitive cu diagonală maximă de 15,6” și include port USB. La interior, rucsacul are trei compartimente.

Un adaptor WiFi, model D-Link AC600 DWA-171, care oferă viteze maxime de descărcare a datelor de 433 Mbps, costă 59,9 lei. Acesta funcționează în benzi de 5 GHz și poate fi utilizat pentru a adăuga conexiune Wi-Fi la un computer desktop sau pentru a mări viteza internetului pe un laptop mai vechi.

Puteți vedea aici oferta Carrefour de produse din categoria Telefonie & IT. Campania Black Friday 2021 se va termina la acest retailer pe 1 decembrie.

