CANCAN.RO a pregătit un top cu greutate, la propriu! Florin Salam, Brenciu sau Scărlătescu, cei mai “bine hrăniți” domni din showbiz, surprinși fără rețineri!

Revenim și astăzi cu un top de senzație, așa cum nu ați mai văzut! V-am obișnuit până acum cu tot felul de dive în diverse ipostaze, de cele mai multe ori sexy, ba la plajă, ba la piscină. De data aceasta, schimbăm puțin registrul. Puțin…mai mult, ce-i drept! Păi nu puteam neglija noi nici domnii în topurile noastre, iar astăzi, în prim-plan sunt „investițiile” lor, pe care le etalează câteodată fără să le mai pese de standardele societății. Dacă nu v-ați dat seama deja, vorbim despre burticile domnilor din showbiz. CANCAN.RO v-a pus la dispoziție și o galerie foto de neratat, pe care vă sfătuim să o vizionați, ca să luați aminte, ce se întâmplă atunci când se exagerează cu caloriile.

Da, știm! De cele mai multe ori, topurile alcătuite de noi sunt alcătuite preponderent din imagini sexy, cu doamnele și domnișoarele celebre, surprinse în felurite împrejurări. Pentru a nu interveni monotonia, ne-am gândit să condimentăm puțin situația.

Să le oferim și domnilor momentul lor de glorie, atunci când își arată, cu mândrie burticile, ba dezgolite, ba acoperite (probabil, în încercarea de a le masca). Avem 12 domni care le luptă aprig pentru prima poziție, însă doar unul va ieși învingător.

Horia Brenciu s-a duelat cu Florin Salam, dar altcineva a ieșit victorios

Nu vă mai ținem în suspans și vă dezvăluim care sunt domnii care au reușit să atingă performanța de a ajunge în topul nostru de astăzi. Îi invităm pe următorii să iasă în față: Florin Salam, care a fost surprins nu o dată, ci de două ori, într-o ipostază similară, dar cel mai probabil, nu îi pasă. Manelistului li se mai alătură și Horia Brenciu, direct de la plajă, dar și chef Florin Dumitrescu, cu pletele-n vânt și nisip sub tălpi. Îl avem și pe colegul lui, chef Cătălin Scărlătescu, care a încercat să acopere „situația”, însă fără prea mult succes. A făcut ce-a făcut și a reușit să ajungă în topul nostru și Daniel Pavel, sau domnu’ Dan, așa cum îi spun concurenții de la emisiunile pe care le prezintă. O fi fost de la bere, era vară, cald, cu siguranță vorbim de o situație trecătoare aici, dar o mențiune onorabilă tot trebuia bifată. Dar nu același lucru l-am putea spune despre Mihai Bobonete sau Șerban Huidu. În zadar au încercat să mascheze cu haine, tot putem zări abdomenele total lipsite de pătrățele. Nici Cătălin Măruță nu a scăpat de ochiul nostru critic. Însă pe primul loc, cu felicitările de rigoare, se află nimeni altul decât doctorul lui Pescobar. Imaginile vorbesc de la sine!

