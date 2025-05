Când și de ce a vărsat lacrimi Andreea Marin ultima dată? Zâna Surprizelor, dezvăluiri despre gândurile care o macină: ”Am plâns amarnic!”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Andreea Marin vorbește despre rivalitatea cu Mihaela Rădulescu, relația sa din prezent și regulile pe care le aplică în familie. În plus, vedeta rememorează cele mai frumoase amintiri de pe vremea când era prezentatoare TV și explică de ce și când a plâns ultima dată.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Andreea Marin povesteşte cum se adaptează de pe acum la mutarea fiicei sale în Statele Unite ale Americii, dar şi ce reguli de aur are la ea acasă. De asemenea, vedeta îşi aduce aminte de cele mai amuzante, emoţionante şi puternice amintiri din perioada în care prezenta „Surprize, surprize” și spune în ce relații a rămas cu fosta echipă din proiectul cu pricina.

Nu în ultimul rând, Andreea Marin dezvăluie ce s-a ascuns, de fapt, în spatele rivalității dintre ea și Mihaela Rădulescu, cât de tare au afectat-o titlurile din presă, dar și de ce a plâns ultima dată.

”Când am plâns ultima dată… Nici nu știu dacă să zic! Am plâns acum câteva zile. fiica mea a dormit la o colegă, pentru că a dormit la o colegă. Au mers împreună la examenul de bacalaureat și m-a rugat să rămână să învețe împreună, fiind mai aproape de școală, așa că bineînțeles că am zis da. Eram singură în acea seară, acasă.

Noaptea am avut un vis în care eram alături de ea în State, în campus, și era ultima zi, îmi luam rămas bun de la ea ca să plec înapoi către casă. M-am trezit din somn și am plâns amarnic, sincer îți spun. A fost un sentiment de gol interior atât de mare! Când ai un singur copil, despărțirea aceasta este mult, mult mai grea.

I-am spus și ei că am plâns, dar nu am vrut să pun o povară prea grea pe ea. Mi-a zis că și pentru ea va fi foarte greu, chiar dacă își dorește acest lucru”, a explicat Andreea Marin.

Fosta prezentatoare TV vorbește, de asemenea, despre creșterea și educația fiicei sale de 17 ani, mutarea acesteia din țară, dar și despre relația sa amoroasă din prezent. Ce și cum a învățat de-a lungul anilor despre dragoste, doar în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

